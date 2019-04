Il 16 e il 17 aprile, altre due lezioni del prof. Antonio Saccà

Ancora due lezioni, del Seminario del Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Martedì, 16 aprile 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 17 aprile 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (possibilità di parcheggio interno)

il Professore concluderà un mini ciclo di quattro lezioni – dedicate all’Europa – e ci parlerà del: “L’avvenire dell’economia, tra immigrazione, robot e intelligenza artificiale”.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto