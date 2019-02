Il 26 e 27 febbraio, due nuove lezioni del prof. Antonio Saccà

Prosegue, con altre due lezioni, il Seminario del Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Infatti, martedì, 26 febbraio 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 27 febbraio 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (con possibilità di parcheggio interno) il Professore ci parlerà di: “Dalla grande monarchia francese, Luigi XIV, alla grande rivoluzione francese; dalla grande epopea napoleonica alla grande disfatta di Sedan”.

Dopo aver parlato, nelle precedenti lezioni, della Russia, della Germania e della Gran Bretagna, passiamo, ora, alla storia della Francia, parlando, tra l’altro, di Luigi XIV, il Re Sole, di Napoleone e della disfatta nella battaglia/disfatta di Sedan.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Nelle immagini (tratte da internet): Luigi XIV e la battaglia di Sedan

Pericle Eolo Bellofatto