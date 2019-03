Il 26 e il 27 marzo, due lezioni del prof. Antonio Saccà

Prosegue, con altre due lezioni, il Seminario dell’instancabile Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Martedì, 26 marzo 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 27 marzo 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (possibilità di parcheggio interno) il Professore ci parlerà di: “L’influenza della civiltà greca nell’Europa”.

Il Prof. Saccà continua il discorso iniziato da alcune settimane, per illustrare se e come la civiltà greca abbia influenzato l’Europa di ieri e di oggi.

Ci parlerà, tra l’altro e tra gli altri, di Omero (storicamente identificato come il poeta greco, autore dell’Iliade e dell’Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca) e di Zeus (o Giove per i romani e Iuppiter per i latini), figlio di Crono e di Rea (nella religione greca è il re, sovrano degli dèi e dei sovrani, il capo di tutti gli dèi, il capo dell’Olimpo, il dio del cielo e del tuono. I suoi simboli sono la folgore, il toro, l’aquila e la quercia).

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto