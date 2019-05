Il 28 e 29 maggio, due interessanti lezioni del prof. Antonio Saccà

Martedì, 28 maggio 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 29 maggio 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (in quest’ultimo, con possibilità di parcheggio interno), ci saranno altre due lezioni del Seminario, del Prof. Antonio Saccà, dedicate alla “Storia della Sociologia”.

Il 28 maggio 2019, si parlerà di: “F. Nietzsche. L’Antiborghese”.

Il 29 maggio 2019, invece, l’argomento sarà: “E. Durkheim e M. Weber”, già previsto per martedì scorso; dei quali, però, non si è parlato a causa del protrarsi di una interessante ed attualissima lezione dedicata a Karl Marx.

Il Seminario, che sta avendo un enorme successo e grande attenzione, da parte dei partecipanti, si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto.

Nelle immagini (tratte da internet): F. Nietzsche, E. Durkheim e M. Weber

Pericle Eolo Bellofatto