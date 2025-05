Il Campidoglio batte cassa: impianti comunali nel mirino per l’IMU non versata

A Roma lo sport rischia il ko, e questa volta il colpo non arriva da una competizione sul campo, ma da una cartella esattoriale.

Sono 71 i centri sportivi comunali finiti nel mirino del Campidoglio per mancato pagamento dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica. Un vero terremoto per chi gestisce impianti nati per offrire un servizio pubblico, oggi trasformati, almeno secondo la giurisprudenza, in contribuenti come tutti gli altri.

La doccia fredda è arrivata con una notifica: “invito al contraddittorio”, un passaggio che anticipa le tanto temute cartelle esattoriali.

Il valore? Una cifra da capogiro: 10 milioni di euro in totale, calcolati sulle rendite catastali in assenza di dichiarazioni IMU da parte degli enti non commerciali. In parole povere, soldi che i concessionari degli impianti comunali non hanno mai messo a bilancio.

Secondo il Comune, la legge è chiara: anche se le strutture fanno parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, e anche se svolgono un servizio pubblico, l’IMU è dovuta. Una linea dura che però spacca il Campidoglio.

Il presidente della Commissione Sport, Nando Bonessio (Avs), non ci sta: “Parliamo di strutture nate non per fare cassa, ma per offrire sport e benessere alla cittadinanza. Alcune hanno bar o ristoranti, è vero, ma solo per garantire l’equilibrio economico-finanziario richiesto dalla concessione”.

E mentre l’amministrazione promette l’apertura di uno sportello presso Aequa Roma per aiutare i gestori a districarsi tra scadenze e controdeduzioni, Bonessio chiede un intervento più alto: una legge nazionale che fermi tutto. “Senza una norma chiara e tempestiva – scrive in una lettera al Governo – queste realtà rischiano la chiusura”.

A lanciare l’allarme è anche il nuovo presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, che sottolinea l’assurdità di richiedere l’IMU anche per gli anni 2020 e 2021, quando gli impianti erano chiusi per pandemia. “Non è nostro compito entrare nel merito – precisa – ma ci troviamo di fronte a una situazione unica in Italia. Serve una soluzione rapida, o ci sarà un danno sociale enorme”.

In effetti, l’impatto potrebbe essere devastante. Impianti chiusi, corsi annullati, attività sospese, e migliaia di cittadini – bambini, anziani, sportivi – privati dei loro spazi. E tutto per una tassa che, per molti gestori, non era mai stata messa in conto.

I 60 giorni concessi per rispondere all’invito al contraddittorio sono già iniziati. Il tempo stringe. E Roma rischia di perdere non solo milioni in contenziosi, ma una parte vitale della sua anima sociale e sportiva.

