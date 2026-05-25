Il Colosseo fa da sfondo al curling: a Colle Oppio arrivano le piste estive in ghiaccio sintetico

Uno sport nato sui laghi ghiacciati della Scozia medievale che prova a mettere radici tra le rovine monumentali della Roma antica, all’ombra dei pini domestici e con vista sul Colosseo.

A partire dalla metà di giugno, il parco di Colle Oppio si trasformerà in una suggestiva vetrina urbana per il curling, la disciplina olimpica che ha registrato un’impennata di popolarità nel nostro Paese sulla scia dei trionfi internazionali e dell’onda lunga mediatica sollevata dai Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

L’iniziativa, promossa da Sport e Salute in stretta sinergia istituzionale con il Parco Archeologico del Colosseo, l’amministrazione comunale e la Sovrintendenza Capitolina, rimarrà attiva per l’intera stagione estiva fino al mese di settembre.

L’obiettivo: riconvertire temporaneamente uno dei polmoni verdi più celebri del centro storico in un’arena polivalente all’aperto, accessibile gratuitamente a residenti, turisti e semplici curiosi desiderosi di cimentarsi con scopa e stone.

Tecnologia ecologica contro l’afa romana

Il progetto entra nella sua fase cruciale con l’allestimento di tre piste regolamentari, ciascuna della lunghezza di dodici metri. La vera sfida logistica, considerando le temperature estive della Capitale, è stata risolta grazie all’impiego di una tecnologia all’avanguardia basata sul ghiaccio sintetico ecologico.

Le corsie non necessiteranno di alcun impianto di refrigerazione né di allacci idrici ed elettrici ad alto impatto energetico: la superficie di scivolamento sarà infatti composta da speciali pannelli polimerici autolubrificanti ad alta densità, progettati per simulare perfettamente il coefficiente di attrito dell’acqua congelata.

Una scelta orientata alla massima sostenibilità ambientale, rivendicata con forza dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, il quale ha sottolineato come l’operazione sia nata proprio per scardinare la percezione del curling come sport d’élite o strettamente montano, democratizzandone la pratica in un contesto metropolitano unico al mondo.

Dal basket allo skate: il piano di rilancio di Colle Oppio

L’introduzione delle piste sintetiche non è un intervento isolato, ma si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana e sportiva dell’intero anfiteatro di Colle Oppio.

Negli stessi giorni di giugno, l’area archeologica ospiterà infatti una delle tappe più attese del World Skateboarding Tour, un evento di caratura internazionale destinato a catalizzare l’attenzione dei migliori interpreti della tavola a rotelle e di migliaia di appassionati.

Contestualmente, gli amanti della palla a spicchi vedranno l’inaugurazione del rinnovato playground da pallacanestro, interamente riqualificato nell’ambito del progetto sociale “Illumina”.

L’area gioco è stata dotata di pavimentazioni speciali ad alto assorbimento d’impatto, nuovi tabelloni e arredi urbani pensati per favorire lo sport spontaneo e l’inclusione giovanile.

La scommessa della Capitale passa da qui: ridefinire l’identità dei propri spazi monumentali attraverso le discipline emergenti e il welfare di prossimità.

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