Colle Oppio, la nuova sfida è il curling (senza ghiaccio): sport e legalità contro il degrado

All’ombra del Colosseo, tra le vestigia della Domus Aurea e i viali di Colle Oppio, sta per approdare una disciplina tanto insolita quanto affascinante: il curling.

Ma con una particolarità tutta romana: la pista sarà rigorosamente “dry”, senza ghiaccio, per permettere a cittadini e turisti di sfidarsi con le stone dodici mesi l’anno, sotto il sole della Capitale.

L’annuncio arriva da Sport e Salute, che sta accelerando sul cantiere con l’obiettivo di trasformare uno dei parchi più complessi e discussi di Roma in un hub sportivo all’avanguardia.

Il progetto: lo sport “Illumina” il futuro

L’iniziativa non è solo una curiosità atletica, ma il pilastro del progetto “Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e attuato da Sport e Salute.

L’idea, come spiega l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris, è quella di abbattere le barriere d’accesso:

“Rendere lo sport accessibile a tutti è un obiettivo potente. Quando l’attività fisica arriva davvero tra le persone, illumina tutto e cambia il futuro”.

La pista sintetica consentirà di praticare il curling — sport diventato popolarissimo in Italia dopo gli exploit olimpici — in modo totalmente gratuito, creando un nuovo punto di aggregazione intergenerazionale nel cuore del Rione Monti.

Una risposta al degrado

L’intervento ha però anche una valenza politica e sociale profonda. Colle Oppio è da tempo un quadrante difficile, spesso al centro di segnalazioni per insicurezza e abbandono.

Proprio pochi giorni fa, un blitz della Polizia Locale in viale Fortunato Mizzi ha portato alla rimozione di una baraccopoli di fortuna e di quintali di rifiuti accumulati a ridosso delle abitazioni.

Il nuovo spazio sportivo punta quindi a presidiare il territorio attraverso la “frequentazione sana”: dove ci sono sportivi, famiglie e luci accese, c’è meno spazio per l’illegalità.

I tempi di realizzazione si annunciano record: la pista senza ghiaccio potrebbe essere inaugurata già nelle prossime settimane, restituendo ai romani un pezzo di storia della città in una veste inedita e sicura.

