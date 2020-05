Il Giardino dei Demar riapre il 29 maggio

Il 29 maggio 2020 riaprirà il parco giochi de Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 a Tor Tre Teste.

Ovviamente, i proprietari stanno lavorando per adottare tutte le accortezze rispettando le direttive del Ministero della Salute per assicurare la massima sicurezza e ringraziano per l’affetto dimostrato dai numerosi utenti.

Invitano naturalmente a continuare a sostenere la struttura soprattutto in questo periodo!