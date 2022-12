Il nuovo bando ‘Made in Roma’ premia le imprese rosa

Nuova edizione per il bando Made in Roma, che integra le linee programmatiche del Campidoglio approvate nel 2022 mirate al contrasto delle diseguaglianze di genere.

L’avviso pubblico del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale intende valorizzare progetti orientati a favorire ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale, artigianato digitale e manifattura sostenibile. Vuole inoltre promuovere servizi finalizzati ad attività sociali per la crescita dell’occupazione, dell’integrazione e della cultura.

Uno specifico punteggio di ammissione premierà progetti destinati a sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

L’importo complessivo a disposizione del bando è di € 520.000. Sono ammesse a partecipare micro e piccole imprese già esistenti o di nuova costituzione le cui sedi sono ubicate in una delle 64 zone urbanistiche oggetto dell’agevolazione. Il contributo sarà a fondo perduto a copertura del 50% del piano investimenti approvato, per una quota massima erogabile, per ogni progetto ritenuto idoneo, pari a 30.000 euro.

Per informazioni relative al Bando è possibile contattare gli Uffici ai seguenti recapiti telefonici 066710 – 2678/2996/2680 o all’indirizzo di posta elettronica: formazionelavoro.sostegnoimprese@comune.roma.it.

Allo stesso indirizzo potrà essere richiesta la versione editabile del modello di domanda di partecipazione

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante PEC all’indirizzo protocollo.famigliaeducazionescuoIa@pec.comune.roma.it entro il 13 marzo 2023.

Informazioni dettagliate sul bando.