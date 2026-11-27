Prenderà il via dal quartiere Quarticciolo la 41ª edizione del Premio Solinas, in programma a Roma dal 2 al 15 dicembre.

La giornata inaugurale si terrà mercoledì 2 dicembre 2026 presso il C.S.A. Luigi Petroselli Quarticciolo (in via Locorotondo 31-33) con l’evento gratuito e aperto al pubblico dal titolo “Seconda chance – Cinema e periferie, una storia di riscatto“.

L’iniziativa, articolata in tre momenti principali, punta a valorizzare il legame tra settima arte, territorio e comunità.

Ambiente e territorio: “Ciak si pianta 4”

L’apertura dei lavori è fissata per le ore 9.00 con “Ciak si pianta 4“, il progetto ambientale ideato dal Premio Solinas per compensare le emissioni di CO₂ generate dalla manifestazione.

In collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile Quarticciolo, la Regione Lazio e il Municipio Roma V, l’iniziativa prevede la riforestazione e la rigenerazione di un’area del centro socio-culturale.

La piantumazione vedrà il coinvolgimento attivo dei residenti, di 100 alunni dell’Istituto Comprensivo Olcese (plesso di via del Pergolato), insieme a genitori e nonni, con l’obiettivo di trasformare la cura del verde in un momento di aggregazione intergenerazionale.

Il cinema del pomeriggio: 13 corti in programma

A partire dalle ore 16.00, lo spazio di via Locorotondo si trasformerà in una sala cinematografica per una rassegna gratuita.

Verranno proiettati 9 cortometraggi realizzati nell’ambito del Premio Solinas (Black Out di Daniele Misischia, Adina e Dumitra di Daniele Lince e Chiara Nicola, Un vero portiere di Luca Pezzato, Il ritorno di Haircut di Michele Coppini e Francesco Santini, Zini e Amì di Pierluca Di Pasquale, Il numero di Sharon di Roberto Gagnor, Al servizio del cliente di Giuseppe Moscatello e Beppe Tufarulo, Sotto casa di Alessio Lauria e Cinema Cilento) affiancati da 4 opere provenienti dal Premio Bookciak, Azione!.

Il dibattito finale

La giornata si concluderà alle ore 17.50 con un talk dedicato al cinema e al racconto delle periferie, che vedrà dialogare la sceneggiatrice e regista Francesca Mazzoleni e la critica cinematografica Gabriella Gallozzi, presidente di Bookciak, Azione!.

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