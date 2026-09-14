Il “ragazzo del Pincio” infiamma con le canzoni la piazza di San Gerrado Maiella

Se diciamo: Alessio Mascolo, forse risponderete: chi è? Se invece diciamo: il “Ragazzo del Pincio”? Avreste più probabilità di rispondere: lo so, lo conosco.

I giovanissimi, infatti, ne parlano. Da quasi due anni il nostro Alessio è diventato un beniamino, cantante e animatore di karaoke, che trascina l’entusiasmo delle ragazzine e ragazzini.

Ce n’erano tanti (duecento circa), insieme ai meno giovani, domenica pomeriggio 13 settembre 2026 a Largo S. Gerardo Maiella ad ascoltarlo mentre galvanizzava a ballare e a cantare con lui.

L’evento è stato promosso dallo sponsor del territorio “Tecnocasa”, il cui titolare è Fabio Cosentino (gli altri sponsor sono Confesercenti e Elevate Agency), col Patrocinio del Municipio Roma V, il cui Presidente, Mauro Caliste, era presente alla manifestazione, insieme al Consigliere Massimo Piccardi.

Ma, com’è nata la storia canora de il “Ragazzo del Pincio”, e perché questo appellativo?

Alessio è romano, dopo una pizza di compleanno tra amici, il ragazzo si rivolge a tutti così: “A regà, annamo a cantà ar Pincio”. Ipse dixit, da quel giorno è diventata una consuetudine andare a cantare (e a fare cantare col karaoke) sulla terrazza del Pincio, al tramonto. Ora è già un fenomeno social.

Chiediamo ad una ragazzina, Eleonora, 17 anni, di Centocelle, se lo conosce: si, risponde, è bravo, mi piace. Elisa, che abita a Villa De Sanctis, ci comunica che lo ascolta volentieri perché trascina con l’entusiasmo i giovani dietro le note e i testi di canzoni famose.

Detto fatto, mentre Elisa finisce di parlare si forma spontaneamente un lungo trenino di ragazzine e ragazzini che gira per la piazza. Gli spettatori anziani condividono le emozioni dei giovani, ma sembrano più ospiti che protagonisti.

“Ci vuole passione, più bella cosa non c’è, cantare d’amore non basta mai, più bella cosa di te, …grazie d’esistere”, volano le musiche e il testo della canzone di Ramazzotti, mentre si annunciano altri pezzi di canzoni famose.

Fino a sera.

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