Ilaria Argiolas in scena al Monk Club

È il momento di cambiare musica. Mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 21,30 la cantautrice romana Ilaria Argiolas in concerto al Monk Club di Roma (via Giuseppe Mirri 35).

L’evento live sarà l’occasione per presentare al pubblico della capitale affezionato alle buone note l’album dell’artista M’hanno chiamato Ilaria interamente prodotto da Fonoprint Studios. Classe 1990, Ilaria Argiolas è autrice e interprete dei suoi brani che esprime attraverso il linguaggio testuale e sonoro tipico del rock italiano. Le storie contenute in questo concept album nascono prima della musica vogliono essere uno spietato esame di coscienza sulla frenesia del genere umano, un corteo di immagini in successione, una rivoluzione dell’anima che dà vita a un “rock romano” unico arricchito dalle partecipazioni speciali di: Mauro Paoluzzi (Produttore Artistico), Phil Palmer, Gallo (Claudio Golinelli), Roberto Vecchioni, Vincenzo Incenzo.

Il 2023 appena concluso è stato per Ilaria Argiolas un anno ricchissimo di soddisfazioni legate al suo progetto artistico nella sua completezza. Riconoscimenti, infatti, sono arrivati da manifestazioni prestigiose come il Festival della Canzone d’Autore Discanto e Musicultura che ha premiato Ilario tra gli otto vincitori.

In più il video del brano La mia borgata ha vinto il premio come “miglior soggetto” nella sezione social clip del Festival Internazionale della Cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera. Sul palco del Monk Club, ospiti d’onore della serata saranno Mariella Nava e Edoardo De Angelis, due grandi amici cantautori di pregio e rilievo assoluto nella storia della canzone italiana e romana.

