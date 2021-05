L’importanza di una sana alimentazione per favorire la salvaguardia del nostro benessere

Le chiavi del nostro benessere sono il mangiare in modo sano e fare un adeguata attività sportiva. Oltre ad essere un piacere e una necessità, il cibo è un fattore importante per la nostra salute. Ecco perché è essenziale stare attenti a ciò che si mangia, bilanciare i pasti, scegliere gli ingredienti giusti e, soprattutto, concentrarsi sul cibo sano. È anche necessario adottare le giuste accortezze nel cucinare il cibo e nel preservarlo.

Una alimentazione sana, combinata con una adeguata attività fisica contribuisce, dunque, a migliorare e a preservare il nostro benessere e la nostra salute. Ovviamente, a seconda dell’età e dell’intensità dell’attività fisica, le esigenze nutrizionali non sono le stesse. Mangiare in modo sano è, perciò, il segreto per vivere bene.

La nostra dieta è composta da sostanze nutritive e fornisce ciò che è necessario affinché il nostro corpo funzioni correttamente. Il 98% della nostra dieta è composto da macronutrienti e acqua, il 2% da micronutrienti.

I macronutrienti forniscono energia, e, per di più, svolgono funzioni essenziali per tenerci in salute. I macronutrienti sono divisi in tre numerose famiglie, ovvero carboidrati, proteine e grassi.

Carboidrati

I carboidrati sono i più efficienti dal punto di vista energetico nel corpo.

Si trovano principalmente nei legumi, negli amidi, nel riso, nei cereali.

Proteine

Le proteine, invece, possono essere di origine vegetale o animale e contribuiscono al nostro benessere fisico e mentale.

Svolgono un ruolo importante nella produzione e riparazione di pelle, di ossa e di muscoli, oltre che favorire il sistema digestivo e immunitario e nel trasporto di ossigeno attraverso il corpo.

Le proteine sono presenti, ad esempio, nella carne, nel pesce e nei frutti di mare, nei latticini e nelle uova.

Grassi

I grassi sono nutrienti essenziali perché immagazzinano energia e perché compongono le nostre cellule, trasportano vitamine attraverso il nostro corpo e aiutano a regolare la temperatura corporea.

I micronutrienti, sono così chiamati perché il corpo ne ha bisogno in piccole quantità. Includono vitamine, oligoelementi e minerali. Non forniscono energia, ma, sono essenziali per il corretto funzionamento del corpo.

Le vitamine, A, Gruppo B, C, D, E, K sono antiossidanti che ci proteggono dai danni causati dai radicali liberi.

Diversi problemi di salute possono verificarsi quando l’assunzione di vitamine o di minerali non è sufficiente.

Se ci sono sintomi di carenza nella nostra dieta, gli integratori alimentari possono essere utilizzati con il consiglio di un medico o di un professionista sanitario.

Il mangiare in modo sano significa, anche, optare per una dieta antiossidante che aiuta a combattere i radicali liberi e l’invecchiamento precoce. Disfunzioni ed effetti tossici possono, infatti, derivare da un eccesso di radicali liberi nel corpo.

Provitamina A, beta-carotene, vitamine C, E, licopene, minerali e oligoelementi, omega 3, polifenoli sono antiossidanti essenziali per proteggerci dagli effetti dei radicali liberi e sono presenti in alcuni alimenti.

Alcuni frutti e verdure hanno una elevata capacità antiossidante e sono particolarmente efficaci nell’assorbire i radicali liberi presenti nel nostro corpo.

Frutti rossi come fragole e lamponi, arance, mele, patate, cavoli, carciofi per esempio, sono, ricchi di antiossidanti.

Per i pasti ricchi di antiossidanti, è preferibile una dieta sana e varia e il consumo di questi frutti e verdure, così come di semi oleosi e tè verde.

Per una sana alimentazione e, perciò, per favorire la salvaguardia del nostro benessere, occorre fare attenzione a mantenere un buon equilibrio alimentare e limitare il consumo di carne rossa, salumi, formaggi e latticini forti, pane bianco, zuccheri raffinati, pasticceria, sale e piatti industriali già pronti.

Seguire una dieta sana, svolgere una adeguata attività fisica, così come adottare un approccio responsabile sono i principi basilari per favorire la salvaguardia del nostro benessere e della nostra salute.