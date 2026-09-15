In Tournée a Roma: “Sogno” di Loredana Parrella

Un viaggio senza filtri nelle pieghe più recondite dell’animo umano, dove la dimensione del desiderio si intreccia con il grottesco, l’autoironia ed il dinamismo dei corpi.

Giovedì 17 settembre, alle ore 21:00, il polo culturale dello Spazio Rossellini (in via della Vasca Navale 58, nel quadrante Marconi-Ostiense) ospiterà la messa in scena di “Sogno”, creazione drammaturgica e coreografica ideata e diretta da Loredana Parrella.

Prodotto dalla compagnia Twain Physical Dance Theatre, lo spettacolo propone una rilettura spregiudicata e fortemente contemporanea dell’iconico Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare.

L’opera si struttura come un dispositivo scenico totale, capaci di azzerare i confini tra teatro di parola, arte del movimento e musica performativa.

Movimento, testi ed esecuzioni dal vivo: la struttura della piéce

Al centro dell’allestimento c’è un cast affiatato composto da dieci interpreti (tra cui Caroline Loiseau, Yoris Petrillo — impegnato anche come assistente alla coreografia —, Anne-Gaëlle Stephant, Camille Cibrot, Dinu Corminboeuf, Catarina Ramos Nunes, Sebastian Zamaro e Matteo Vairo), affiancati dalla presenza scenica e dai testi curati da Aleksandros Memetaj.

A scandire i tempi narrativi ed emotivi del racconto è il disegno sonoro disegnato ed eseguito dal vivo dal musicista Fabio Recchia, le cui sonorità dialogano costantemente con la materia corporea dei danzatori e con l’architettura di luci ideata dalla stessa Parrella.

Una rete produttiva a sostegno della nuova drammaturgia

Lo spettacolo rappresenta l’approdo di un articolato percorso di residenza artistica e coproduzione che testimonia la vivacità del circuito performativo indipendente:

Sostegni istituzionali: La creazione beneficia del contributo finanziario del Ministero della Cultura (MiC), della Regione Lazio, di Roma Capitale, unitamente alle amministrazioni comunali di Viterbo, Tuscania e Canino, e con il supporto della Fondazione Carivit.

Coproduzioni e residenze: Il progetto è stato sviluppato in sinergia con la Fondazione Entroterre, il Mirabilia Festival, il Festival Abano Danza ed in collaborazione con Narni Città Teatro, maturando attraverso periodi di ricerca negli spazi del Supercinema e Teatro Il Rivellino di Tuscania e del Teatro Luciano Bonaparte di Canino.

Gli accessi allo spettacolo e le schede di approfondimento sono consultabili sul portale ufficiale dello Spazio Rossellini.

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