Incontro Con Serkong Rinpoche II alla Caverna di Platone

In un luogo dedicato alla ricerca in arte, teatro e scienze dello spirito, la Caverna di Platone in via degli Scipioni 175a – Roma, un evento eccezionale aperto gratuitamente al pubblico: Mercoledì 3 giugno 2026 ore 16 Incontro con Serkong Rinpoche II, Incarnazione di uno dei tutori di Sua Santità il XIV Dalai Lama.

Presentazione e visione del documentario sulla vita del Dalai Lama «IMPERMANENCE», diretto da Goutam Ghose e prodotto da Sergio Scapagnini.

ORE 18.00 Insegnamenti e Meditazioni con Rinpoche II.

La Caverna di Platone è uno spazio unico, dove l’innovazione multimediale si integra con le scienze del simbolo e il teatro. Qui, le modalità di comunicazione contemporanee si fondono con le espressioni archetipiche dell’umanità. Questo luogo stimolante offre un ambiente in cui scienza, musica, arte e teatro si uniscono per esplorare e approfondire la comprensione della coscienza. Un’esperienza artistica che invita a riflettere, connettersi e riscoprire il potere trasformativo dell’arte. https://www.cavernadiplatone.it/

Come si legge nel comunicato stampa

All’età di due anni Tsenshap Serkong Rinpoche , indicando una foto del suo predecessore, il tutore di Sua Santità il 14° Dalai Lama, esclamò:«Quello sono io!» Egli fu poi riconosciuto come la reincarnazione del primo Tsenshap Serkong Rinpoche. Il giovanissimo tulku ricevette così gli insegnamenti buddhisti, inizialmente nel sud dell’India, presso il monastero di Jangtse Gaden. Continuò poi il suo impegno per il Dharma all’Istituto per la Dialettica Buddhista di Dharamsala e, su suggerimento di Sua Santità il Dalai Lama, partì per il Canada per perfezionare il suo inglese. Oggi insegna in tutto il mondo e, attualmente, su richiesta dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, in Italia sta dando un commentario sul prezioso testo del maestro indiano Candrakīrti ( VII secolo ) “Le chiare parole”. Seguendo la sequenza scelta da Sua Santità il Dalai Lama, sono stati commentati alcuni capitoli e, in particolare, quest’anno verrà trattato il 22° capitolo. Insegnamenti e meditazioni con Rinpoche

Questi insegnamenti ci danno orientamento nella vita , nelle nostre situazioni ordinarie, per i nostri rapporti interpersonali, per la nostra vita di comunità. Quando con motivazione davvero altruista possiamo lasciarci guidare da questa saggezza, arriva una profonda conoscenza della mente e anche la possibilità di trasformare la nostra vita.

Il Dharma è prezioso – al di là di ogni possibile valore materiale – per cui vi invitiamo ad offrire liberamente quello che potete, sapendo che ciò che importa è l’intenzione con la quale fate questo dono. –

VIDEO – https://youtu.be/XKoezn27ZpM

Ingresso libero – Caverna di Platone – Via degli Scipioni 175a – Roma (Prati)

Per prenotazioni: mail: info@cavernadiplatone.it

telefono: +39 351 635 3894

sito: https://www.cavernadiplatone.it/

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