IV Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani domenica 28 luglio 2024

Domenica 28 luglio 2024 si celebrerà in tutto il mondo la IV Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto dal Papa, “Nella vecchiaia non abbandonarmi”, sottolinea come la solitudine sia, purtroppo, l’amara compagna della vita di tanti anziani che, spesso, sono vittime della cultura dello scarto.

“Una figura fondamentale nella nostra società e nelle famiglie, importanti anche per veicolare quei valori di attenzione alle tradizioni, alla storia del nostro Paese, all’ambiente. Non solo donano il loro tempo ai nipoti, rappresentando un importante fulcro della famiglia, ma conservano le tradizioni, narrano la storia del nostro Paese, contribuiscono ad insegnare quell’attenzione all’ambiente, alla diminuzione dello spreco alimentare con indicazioni che vengono tramandate ai più piccoli.

Questa società dovrebbe riservare più attenzione agli anziani, ai nonni, con maggiori interventi sia economici che di servizi, coinvolgendoli in attività preziose per l’intera società.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE.

