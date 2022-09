IV Municipio. FDI: In Consiglio offese gravi a Giorgia Meloni, come donna e come Presidente

«La campagna di odio nei confronti di Giorgia Meloni è arrivata anche nella sede consiliare del IV Municipio. Durante la seduta odierna un consigliere di maggioranza appartenente al partito Roma Futura (che si definisce egualitario, femminista ed ecologista) ha offeso ripetutamente Giorgia Meloni ed il gruppo municipale di Fratelli d’Italia accusandoli di essere a favore dell’illegalità e della corruzione, una vergognosa falsità smentita dalla storia di Fdi che si è sempre battuto tenacemente nei territori e in ogni assemblea istituzionale per contrastare queste piaghe sociali, sin dalla sua fondazione nel 2012. Dopo aver apostrofato la Meloni come inadatta a svolgere eventualmente il ruolo di Presidente del Consiglio, l’esponente di Roma Futura ha lanciato accuse personali al gruppo municipale al limite della querela. La seduta è stata quindi sospesa.

Per protesta nei confronti del Presidente del Consiglio che ha permesso accuse pesanti a livello politico e personale e nei confronti di tutta la Maggioranza, rea di non aver preso le distanze dal Consigliere di Roma Futura, alla ripresa della seduta il gruppo municipale di Fdi ha abbandonato l’aula. Non accettiamo una campagna elettorale dai toni così bassi e privi di ogni fondamento reale ed oggettivo».

Così in una nota i consiglieri FdI del Municipio IV, il capogruppo FdI in regione Lazio Fabrizio Ghera e il dirigente Romano di FdI Giovanni Ottaviano.