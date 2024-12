L’11 gennaio il Giubileo del Municipio V

Sabato 11 gennaio 2025 si terrà il Giubileo del Municipio V, evento speciale in occasione delle celebrazioni dell’Anno Santo.

L’evento aperto a tutti i cittadini del territorio si terrà in piazza San Pietro, con un programma dedicato alla condivisione e alla spiritualità:

– ore 7: ritrovo presso Porta Angelica (piazza San Pietro);

– ore 9: partecipazione all’udienza generalizia;

– ore 11: per chi vorrà ottenere l’indulgenza giubilare, sarà possibile attraversare la Porta Santa;

– ore 14: si potrà partecipare alla Santa Messa presso l’altare della Cattedra all’interno della Basilica. Per l’occasione, sono stati riservati 500 posti.

Per partecipare, bisogna prenotarsi compilando il modulo online entro il 30 dicembre, così come richiesto dal dicastero per l’Evangelizzazione. È necessario compilare un modulo per ogni partecipante, anche per i minori.

Il Giubileo del Municipio V vuole essere un momento emozionante di unione, riflessione e condivisione, un’esperienza indimenticabile da vivere insieme alle famiglie del terriotorio del Municipio V.

Locandina dell’evento.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.