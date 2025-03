La Celiachia, come conviverci nelle mense scolastiche del Comune di Roma

Con l’iniziativa di ieri sulla Celiachia organizzata a cura del IV Municipio di concerto con la Elior SpA e patrocinata oltre che dal IV Municipio anche dall’AIC Lazio, da Roma Mangia Sano, dall’Istituto Amerigo Vespucci oltre che da partner come Biaglut, Le Sglutinate e Straforno, primarie aziende produttrici di alimenti indispensabili a quanti soffrono di intolleranza al glutine.

Va ricordato la Elior fornisce centinaia di migliaia di pasti al giorno a mense aziendali oltre che alle scuole romane.

Sul palco si sono confrontati per l’intero pomeriggio di venerdì 28 febbraio 2025 nutrizionisti e dietisti, produttori, medici specialisti in Celiachia come la dott.ssa Francesca Ferretti del Bambin Gesù, gli imprenditori del territorio e patrocinanti come Le Sglutinate e Straforno. Non hanno fatto mancare il loro contributo i dietisti e la dott.ssa Scotti Di Carlo del Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione professionale di Roma Capitale, il dott. A. Casu deputato della Repubblica Italiana, la Dott.ssa Claudia Pratelli Assessore alla Scuola del Comune di Roma, a cui vanno aggiunti il Presidente del municipio IV Massimiliano Umberti, l’Assessore alla scuola e Vicepresidente sempre del municipio IV Dott.ssa Annarita Leobruni e Dott.ssa Carla Fermariello presidente della Commissione Scuola Capitolina di cui di seguito pubblichiamo delle brevi video interviste.

I produttori hanno offerto un ottimo e abbondante rinfresco e omaggiato con prodotti, privi ovviamente di glutine, come pasta, crakers e biscotti, che nulla hanno da invidiare come gusto e fragranza a quelli con glutine come, tra l’altro, hanno affermato dal palco i due produttori da sempre impegnati nella ricerca per miglioramento del gusto.

A fare gli onori di casa il dott. Fabio Cannatà preside dell’istituto Alberghiero Amerigo Vespucci e ad interim anche dell’Istituto Ambrosoli con sede nel V municipio.

I VIDEO

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.