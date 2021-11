La cucina di San Tommaso a Tor Tre Teste

Nel V Municipio tra le tante esigenze presenti tre sono quelle a più alto impatto sociale:

Formazione di personale da inserire nel mondo del lavoro

Supporto alle persone anziane e sole

Gestione dei migranti

Si avverte sempre più la necessità di fornire ai giovani delle opportunità reali di crescita e di impiego.

Sta aumentando sempre più il numero degli anziani soli che per necessità economiche e sopratutto per il bisogno di relazioni di amicizia e vicinanza sente la gioia di condividere un pasto almeno la domenica o nelle ricorrenze di feste in un ambiente gioioso e accogliente.

Ogni anno arrivano in Italia, quasi tutti clandestinamente, migliaia di migranti, rifugiati, gente e famiglie che scappano dal loro paese per guerre, carestie, calamità naturale e sociali.

Tutta questa marea di gente arriva nel nostro paese senza punti di riferimento andando ad infoltire un disagio sociale che sfocia nello sfruttamento se non nella prostituzione o nella delinquenza.

Nell’area di Tor Tre Teste a Roma si sono create delle vere e proprie piccole comunità che occupando edifici fatiscenti sopravvivono in condizioni di miseria e degrado.

Per cercare di soddisfare queste esigenze la Parrocchia San Tommaso d’Aquino , grazie al significativo aiuto dell’Associazione APS SinergicaMente ha allestito una cucina “Mensa di San Michele” e propone il progetto Una Cucina di Comunità.

Il progetto di APS SinergicaMente prevede l’organizzazione di un percorso formativo presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia, rivolto a giovani italiani e stranieri appartenenti ai diversi gruppi presenti nei quartieri del Municipio V di Roma.

Il percorso formativo, in cui la cucina viene intesa come un luogo in cui confrontarsi e rapportarsi senza barriere, verrà affidato a professionisti del settore e si articolerà in cicli trimestrali di 16 ore mensili, per un totale di 48 ore per ciclo.

Un ulteriore momento di integrazione sociale e solidarietà sarà costituito dalla “Mensa di Comunità”, allestita a latere del percorso, dove i pasti prodotti nel corso delle esercitazioni pratiche saranno offerti a persone senza fissa dimora, immigrati, anziani soli e persone in difficoltà.

Con “Una Cucina di Comunità”, APS SinergicaMente persegue l’obiettivo di:

Istituire una scuola di cucina multietnica presso la parrocchia San Tommaso d’Aquino al quartiere Tor Tre Teste a Roma che permetta di:

fornire ai partecipanti le competenze di base necessarie , ovvero cucina, servizio ai tavoli, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per un primo inserimento lavorativo nel mondo della ristorazione ;

ai partecipanti le , ovvero cucina, servizio ai tavoli, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per un ; favorire l’inclusione sociale attraverso un percorso basato sul reciproco scambio di conoscenze e tradizioni tra persone di culture diverse che possano dialogare e integrarsi in una cucina dove si parla un linguaggio comune a tutti;

attraverso un percorso basato sul reciproco scambio di conoscenze e tradizioni tra persone di culture diverse che possano dove si parla un linguaggio comune a tutti; realizzare un luogo di apertura e dialogo, dove residenti e nuovi immigrati abbiano la possibilità di confrontarsi, conoscersi ed esprimersi attraverso un linguaggio comune.

Per supportare questo progetto l’Associazione Sinergicamente sta partecipando ad un bando (Contest) della Reale Mutua Assicurazioni.

Il Contest prevede la selezione del progetto che riceverà il maggior gradimento da parte della Community del web attraverso canali social e via email.

Il Contest si riterrà concluso lunedì 15 novembre 2021 alle ore 14.00.

Reale Foundation invierà ai 4 Enti vincitori una comunicazione ufficiale. Il Contest prevede la premiazione dei 3 progetti che riceveranno il maggior numero di voti da parte della Community del web, attraverso canali social e via e-mail, e di un quarto progetto scelto dalla Giuria valutatrice.

Invitiamo quindi – è l’appello della Parrcchia – ad esprimere la Vostra preferenza, per permetterci di realizzare questo progetto per la Nostra Comunità. Chiunque può votare dal proprio computer o dal proprio smatphone 24 ore su 24 .

Ecco il link per votare il nostro progetto per il Contest Network4People 2021 della Reale Foundation:

https://realefoundation.org/it/contest/network4people-2021/una-cucina-di-comunita-1028.html