La direzione del Municipio prova ad affondare il soggiorno estivo riservato a nipotini

Tutto sembrava filare liscio, con i permessi chiesti da mesi dal presidente del CSA Sandro Pertini di via degli Aceri Saverio Topazio per organizzare attività ludico sportiva per bambini ed adolescenti nel mese di luglio e autorizzazioni concesse dallo stesso Municipio a condizione, giustamente, che questa attività unica nella città di Roma, non avesse danneggiato le attività degli Iscritti al Centro e limitato gli spazi ad essi destinati.

“Non abbiamo fatto nulla – ci dice – in contrasto sia al regolamento che al rispetto delle attività riservate agli iscritti, l’unica cosa che non abbiamo evidenziato nella richiesta è l’utilizzo di due piscine fuori terra amovibili a fine attività. Ma da qui a far scattare una diffida per attività abusiva, cer ne corre. Dall’associazione sportiva che cura l’attività abbiamo appreso della cura quasi maniacale che viene riservata all’ottimale stato dell’acqua delle piscine con frequenti controllo del Ph. Nella giornata di venerdì abbiamo avuto anche la presenza di maestri di Karatè a cui i ragazzi hanno immediatamente mostrato interesse”.

Va detto – prosegue il presidente del CSA – che tutti, bambini ed adolescenti che stanno frequentando l’attività, sono nipoti di iscritti, assicurati e oltre ad integrarsi perfettamente con gli anziani, già da questa prima settimana di attività non ha limitato degli spazi alle attività giornaliere degli iscritti del Centro. E questo anche perché è un fatto noto che nei mesi di luglio e agosto le presenze degli utenti scendono paurosamente”.

“Abbiamo cercato – continua il presidente Topazio – di fare tutto nel miglior modo possibile e sappiamo che tutto il personale utilizzato nel controllo di bambini e adolescenti è appositamente formato e con regolari contratti di lavoro. La sicurezza è ai massimi livelli e chi pranza al centro lo fa attraverso un regolare contratto in catering che è stato fatto con il ristorante Merola di via dei Castani, una eccellenza che tutti nel nostro territorio conoscono”.

“Il mio centro – dice ancora Topazio – da sempre porta avanti una politica inclusiva aperta ad attività culturali di varia natura cosa che sia il presidente Mauro Caliste che tutti i consiglieri siano essi di maggioranza che di opposizione hanno potuto constatare alla premiazione degli oltre trenta partecipanti che hanno seguito per mesi il progetto di Pittura dal Vivo.

“Abbiamo anche in calendario – precisa il Presidente del CSA Sandro Pertini – un progetto di alfabetizzazione informatica, un mondo pressoché sconosciuto alla maggioranza degli anziani”.

“Per fare questo però chiediamo – conclude il presidente Topazio – che il Municipio con la Giunta guidata da Mauro Caliste e tutte le forze politiche che operano nel parlamentino di via G. Perlasca ci sostengano e appoggino le nostre attività e questo specialmente quando si aprono al territorio avvicinando il brio e la curiosità dei giovani e all’esperienza degli anziani”.

Per lunedì pomeriggio il presidente del CSA S. Pertini oggi APS è convocato in Direzione per discutere della Diffida a proseguire un progetto che aveva trovato un unánime e positivo consenso sia dei ragazzi che delle loro famiglie e degli anziani molti dei quali con il patentino ufficiali di Nonni di serie A. Se c’è una linea politica è tempo di mostrarla, le soluzioni poi, escono da sole!

