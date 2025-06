Lazio, Ecg e holter direttamente in farmacia: parte la sperimentazione

Un importante passo avanti nella sanità del Lazio sta per partire: a partire dalla prossima settimana, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi e holter pressori e cardiaci direttamente in farmacia, grazie all’innovativo servizio di telemedicina. Una svolta che avvicina sempre di più i cittadini alle cure, riducendo tempi di attesa e costi.

La giunta regionale ha infatti approvato il cronoprogramma della sperimentazione, con la pubblicazione ufficiale del provvedimento prevista per il 24 giugno. Da quel momento, nelle farmacie aderenti sarà possibile prenotare ed eseguire questi esami prescritti dal medico di famiglia, dal pediatra o dal cardiologo, con referti inviati in tempo reale a specialisti a distanza. Un sistema che consente di unire la comodità del territorio con l’eccellenza clinica del Servizio sanitario regionale.

Grazie ai fondi e al protocollo attuativo, la telemedicina punta a rivoluzionare la sanità laziale, garantendo un risparmio economico per il sistema e un servizio rapido, semplice e affidabile per i pazienti. Le farmacie dovranno dotarsi di spazi dedicati e formare i propri farmacisti tramite corsi a distanza, così da assicurare la massima qualità del servizio e la corretta gestione delle apparecchiature.

“Un passo importante, atteso da tempo e necessario per avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne e meno servite” spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, che sottolinea come questa innovazione rappresenti un riconoscimento fondamentale del ruolo delle farmacie come presidi sanitari di prossimità. “Finalmente anche a Roma e nel Lazio potremo erogare migliaia di prestazioni, contribuendo concretamente a ridurre le liste d’attesa, come già accade in altre regioni come Calabria e Puglia”.

Anche Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio, ringrazia il presidente della Regione Francesco Rocca per aver valorizzato il ruolo delle oltre 1.700 farmacie del territorio, vere porte d’accesso al sistema sanitario senza bisogno di appuntamenti o code.

