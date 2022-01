Locanda dei Girasoli, Regione Lazio: Fissata riunione per risolvere situazione

“La Regione Lazio – lo comunica in una sua nota – è sempre stata sensibile alla vicenda della Locanda dei Girasoli. Da sempre ha considerato “La Locanda dei Girasoli” una esperienza importantissima per tutta la nostra comunità. Grazie a questa realtà tanti ragazzi hanno trovato un’occupazione che li inserisce nel tessuto sociale, e i cittadini hanno trovato un luogo dove integrazione e ospitalità vanno all’unisono.

Per questo motivo appena siamo venuti a conoscenza dell’imminente chiusura abbiamo fissato un appuntamento in Regione lunedì 17 gennaio alle ore 18:00, al fine di risolvere la situazione e dare un futuro alla Locanda e ai suoi lavoratori.

Siamo felici – conclude la nota- che il Comune di Roma abbia manifestato sensibilità per la vicenda della Locanda dei Girasoli e siamo convinti che il suo contributo alla riunione sarà determinante per garantire definitivamente continuità a una realtà che tanto vuol dire per Roma e i suoi cittadini.