Lungotevere degli Artigiani: rimosso insediamento abusivo e rifiuti

Questa mattina il Lungotevere degli Artigiani ha ritrovato il suo volto più ordinato e fruibile.

Nel tratto compreso tra Ponte Testaccio e Ponte dell’Industria, la Polizia Locale di Roma Capitale, con il XII Gruppo Monteverde e una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale, ha portato a termine un intervento mirato a ripristinare il decoro sulle banchine del Tevere, teatro di un insediamento abusivo ormai smantellato.

Al momento delle operazioni, eseguite in collaborazione con Ama, Ufficio Decoro di Roma Capitale e Sala Operativa Sociale, non era presente alcun occupante.

Rimossi ingenti quantitativi di rifiuti, perlopiù masserizie e materiali di ogni genere. L’intervento ha consentito di rendere di nuovo fruibile e decorosa l’area ed un più libero accesso alla pista ciclabile .

