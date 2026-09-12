Magliana celebra San Gregorio Magno: domenica la Santa Messa e la processione per le vie del quartiere

L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre alle ore 18.00, quando sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore di San Gregorio Magno.

Un momento particolarmente significativo per la comunità, che ogni anno si raccoglie attorno al proprio Patrono per rinnovare un legame fatto di fede, devozione e appartenenza.

A presiedere la celebrazione sarà S.E. Mons. Stefano Sparapani, Vescovo ausiliare del Settore Ovest della Diocesi di Roma, che accompagnerà con la sua presenza la comunità della Magliana in questo importante momento di festa.

La celebrazione liturgica rappresenterà il cuore della giornata, offrendo ai fedeli l’occasione di affidare a San Gregorio Magno le famiglie, gli anziani, i giovani e l’intero quartiere, invocandone la protezione e la benedizione.

Al termine della Santa Messa, la festa proseguirà con la tradizionale processione per le vie della Magliana. La statua del Santo Patrono attraverserà le strade del quartiere, accompagnata dalla preghiera e dalla partecipazione dei fedeli.

Sarà un momento di particolare intensità, nel quale la fede esce dalle mura della chiesa e incontra la vita quotidiana della comunità: le strade, le case, le famiglie e i luoghi che ogni giorno costituiscono il volto della Magliana.

La processione sarà dunque non soltanto un gesto di devozione, ma anche un’occasione per ritrovarsi insieme, rafforzare il senso di comunità e vivere una tradizione che appartiene alla storia religiosa e popolare del quartiere.

L’appuntamento è quindi per domenica 13 settembre alle ore 18.00. La comunità della Magliana si prepara a vivere una serata all’insegna della fede e della condivisione, nel segno di San Gregorio Magno, Patrono del quartiere, affidandosi alla sua intercessione e rinnovando insieme il proprio cammino.

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