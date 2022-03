Mercato Insieme: progetti e lavoro per trasformare i sogni in realtà

Il 2 marzo 2022 si è svolta una riunione della Commissione Commercio del V Municipio con l’audizione del Presidente dell’AGS del Mercato Insieme sig. Antonio Rosato, e del Presidente dell’APRE (Mercati d’Autore) Sig. Antonio D’Angelo.

Il presidente della Commissione Commercio Antonio Liani ha illustrato come il municipio si sta muovendo per rispondere alle richieste che vengono sia dai commercianti rappresentati dall’Ags che dai cittadini, entrambi costretti a districarsi da anni dall’ingombrante presenza del mercatino abusivo che crea non pochi problemi sia sotto l’aspetto igienico sanitario (con materiale proveniente quasi esclusivamente dal rovistaggio) che sotto l’aspetto della sicurezza e che influisce in maniera determinante ad allontanare la clientela. Una circostanza messa ancora più in evidenza in queste settimane in cui la Polizia Locale ha garantito “e lo sarà fino al 15 marzo” il pattugliamento sia degli spazi adiacenti gli accessi al Mercato e sia di piazzale delle Gardenie dove gli abusivi provano a vendere la loro mercanzia.

Liani ha parlato di una raccolta dati su tutte le problematiche aperte al fine di interfacciarsi con il Campidoglio ad iniziare dal presidente della Commissione permanente al Commercio Andrea Alemanni e sia con l’Assessore capitolino Monica Lucarelli.

Il mercato Insieme è, con i suoi 129 Box uno dei più grandi della città, peccato che però solo 70 sono quelli utilizzati ed operativi e questo crea un danno economico sia alle casse del Comune di Roma e sia all’AGS. Su quelli chiusi è stato chiesto di applicare le disposizioni vigenti che prevedono un Avviso di Revoca dopo sei mesi di chiusura e addirittura la Revoca del titolo dopo 12 mesi. Liani ha anche comunicato che nel V Municipio gli uffici stanno procedendo alla chiusura dell’ultimo Bando Pubblico per le assegnazioni dei punti vendita e tra non molto sarà disponibile la graduatoria.

Antonio Rosato dell’AGS ha sottolineato la necessità di rimettere in funzione il tappeto mobile che collega il mercato al parcheggio superiore ma per farlo serve un intervento diretto del Comune perché per far questo, oltre al reperimento dei fondi necessari, è indispensabile che l’impianto sia messo nelle condizioni di operare al riparo delle intemperie e della pioggia con una adeguata struttura. Altra necessità è la realizzazione di un pozzo per la captazione di acqua necessaria per i servizi igienici e di pulizia e questo al fine anche di alleggerire una bolletta diventata insostenibile per l’AGS.

Alcuni consiglieri municipali hanno sottolineato la necessità di trovare una sistemazione definitiva per la sosta dei furgoni degli ambulanti a rotazione oggi lasciati impropriamente e pericolosamente su viale della Primavera dove tra l’altro esiste un divieto di sosta.

Al riguardo va ricordato che da anni il Municipio aveva trovato una soluzione utilizzando un breve tratto dello Square Centrale, soluzione utilizzata purtroppo solo saltuariamente.

Tutti i consiglieri presenti, sia di maggioranza che di opposizione, si sono dichiarati disponibili a lavorare su progetti che rivalutino la struttura mercatale collocandola tra le strutture romane di maggior prestigio.

Ovviamente per realizzare questo serviranno le risorse e i tempi necessari, ma da subito, hanno sottolineato sia Rosato che D’Angelo occorre completare il rifacimento della pavimentazione lasciato a metà dalla precedente consiliatura e per di più eseguita in modo pessimo e con materiali scadenti (piastrelle che saltavano e spaccavano a poche settimane dalla posa in opera).

Purtroppo il Mercato Insieme non ha potuto partecipare al Bando Regionale che prevedeva finanziamenti a fondo perduto fino a 200.000 euro per opere sulla Sicurezza, Risparmio energetico e altro. Una non partecipazione le cui responsabilità sono da addebitare alla precedente gestione.

La commissione si è sciolta con due impegni che sono quelli di definire con gli uffici la situazione inerente la chiusura del Bando per le nuove attività e le decisioni in merito a quelli inattivi da tempo immemore e quello di avere già dai prossimi giorni un incontro con la Commissione permanente capitolina al Commercio.

Noi continueremo ad aggiornare passo dopo passo su quanto accadrà nella struttura mercatale di viale della Primavera con un’attenzione ancora più pregnante e responsabile in un rapporto di collaborazione con l’AGS.