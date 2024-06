Municipio Roma IV – “Soggiorni diurni – Punti blu – 2024”

Il Municipio Roma IV, per dare risposta alle esigenze di socializzazione e impiego del tempo libero delle persone anziane oltre i 65 anni, autosufficienti e residenti sul territorio del Municipio Roma IV, intende realizzare nel corso dei mesi estivi il progetto “Soggiorni diurni – Punti blu – 2024”.

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra l’8 luglio 2024 e il 02 agosto 2024. Qualora per condizioni di forza maggiore, esempio meteo, dovesse essere impossibile garantire il servizio, esso sarà recuperato nella prima settimana di settembre. Ogni partecipante potrà di norma prendere parte a soltanto una delle quattro settimane di attività (cinque giorni dal lunedì al venerdì), fatta salva eventuale ulteriore disponibilità; i servizi saranno a titolo gratuito. Si terrà conto delle preferenze indicate all’interno del modulo di adesione ma qualora, per esigenze organizzative, il calendario delle settimane subisca delle variazioni o ci fosse un esubero di richieste per determinate settimane, le stesse saranno prontamente comunicate e concordate con gli interessati le alternative.

LOCALIZZAZIONE: Soggiorni diurni cittadini in una località balneare del litorale romano.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: I partecipanti saranno organizzati in gruppi costituiti da almeno 40 persone a settimana per un totale massimo di 160 partecipanti, per quattro settimane a partire dall’8 luglio al 2 agosto 2024. Le attività saranno articolate in 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per 10 ore giornaliere (50 ore settimanali) dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (compreso il trasporto). Il progetto prevede:

• il servizio di trasporto per A/R con pullman GT;

• fornitura di un Servizio Spiaggia comprensivo di un ombrellone (max 2 anziani per ombrellone), sedie sdraio/lettini in numero adeguato ai partecipanti;

• Pranzo completo e merenda pomeridiana da consumarsi presso la struttura balneare ospitante;

• l’intrattenimento/animazione e attività di benessere.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Per presentare la domanda di partecipazione si dovrà compilare e sottoscrivere il predisposto modulo, allegando l’ISEE, la copia del documento d’identità e della tessera sanitaria oltre a certificato medico di sana e robusta costituzione. Le domande dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre le ore 12.30 del 26 giugno 2024 e potranno essere inviate con le seguenti modalità:

• tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio in via Tiburtina 1163, 3° piano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

• consegna presso il Segretariato sociale del Municipio IV sito all’ingresso B, piano terra di Via Tiburtina 1163 nei seguenti orari: lun. 9-15, mar 8:30-13.00 e 13.30-17.00, merc. 13.30-17.00, giov. 8:30-13.00 e 13.30- 17.00, ven. 8:30-14:30 – Tel. 0669605430-5434-5605.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute incomplete o prive degli allegati necessari (ISEE, Documento identità e tessera sanitaria e certificato medico), consegnate in modo diverso da quello indicato oppure oltre i termini indicati.

