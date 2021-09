Noleggio auto a Roma e nelle città italiane

Negli ultimi anni un settore in forte crescita è quello del noleggio auto che offre la possibilità di disporre di un mezzo per percorrenze di ogni tipo e che consente di muoversi liberamente fuori e dentro le città risparmiando.

La prima domanda che ci si potrebbe porre è perché noleggiare un’auto al posto che acquistarla?

Il boom del noleggio auto sta avvenendo perché i costi di mantenimento delle automobili sono sempre più alti, e per le recenti norme di protezione ambientale che vietano l’ingresso ai centri storici ai veicoli inquinanti, come avviene a Roma all’interno dell’Anello Ferroviario e della Fascia Verde. Se le auto elettriche hanno ancora costi elevati, il noleggio può diventare un’alternativa praticabile ed altamente conveniente per la vita quotidiana.

Noleggio auto o acquisto?

Cosa preferiscono le persone: avere un’auto o noleggiarla a lungo termine? Secondo i dati dell’ultimo semestre, 6 italiani su 10, pari a 26 milioni di persone, dichiarano di aver cambiato, almeno in parte, le proprie abitudini di mobilità verso un modello che permetta di ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici legati agli spostamenti.

La consapevolezza sui temi ambientali farà in modo che la diversificazione della mobilità si accentuerà in futuro, tanto che secondo l’indagine il 62% farà uso della sharing mobility, facendo calare il desiderio di possesso dell’auto nei prossimi anni all’80%.

Si sta spostando, quindi, l’attenzione dal possesso auto al mero consumo con il servizio del noleggio auto. Una formula sempre più apprezzata ed in forte crescita, grazie alla possibilità di usufruire di un canone tutto compreso e di un’ampia scelta di veicoli nuovi di ultima generazione ad anticipo zero.

Recentemente definito come la chiave di volta per una mobilità sostenibile più pratica, comoda e sicura, il noleggio auto a lungo termine estende tutti i vantaggi economici e fiscali non solo a liberi professionisti ed aziende, ma anche ai privati svincolando così ogni tipo di cliente dalla gestione e dalle spese impreviste legate all’acquisto del veicolo.

Il noleggio auto fa risparmiare?

Secondo i dati di ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell’Automotive Digital) la flotta dei veicoli a noleggio è cresciuta di oltre il 7% e sul versante dei ricavi si è registrato un aumento del fatturato del +2% nel primo semestre del 2021.

Il vantaggio di noleggiare un’auto è quindi nella possibilità di spendere meno soldi dedicandoli all’effettiva percorrenza senza investire le cifre elevate per l’acquisto, grazie ad un unico canone mensile comprensivo di tutti i servizi legati al mantenimento dell’auto, come:

– Assicurazione completa

– Assistenza stradale h24 tutti i giorni dell’anno

– Guasti e riparazioni

– Manutenzione e revisioni

– Cambio pneumatici

Ma c’è anche un risparmio per l’ambiente. Il parco auto delle società di noleggio infatti è molto più giovane, le auto hanno una vita breve e sono dotate delle ultime tecnologie smart per funzioni di controllo e circolazione in connessione e di motori elettrici ed ibridi che hanno un minore impatto sull’inquinamento.

Noleggio con anticipo zero: come funziona

Il processo di noleggio a lungo termine senza anticipo con Swipcar è interamente digitale ed in modo rapido e intuitivo accompagna in pochi passi i clienti fin dalla fase di selezione del veicolo, contattandoli immediatamente a seguito di una richiesta, per seguirli fino alla firma del contratto con il fornitore.

Sul sito è sufficiente scegliere il veicolo che si preferisce, il chilometraggio stimato annuo e il periodo di interesse, che di solito varia dai 3 ai 5 anni. Alla scadenza del contratto di noleggio, il cliente potrà scegliere se restituire la macchina, se rinnovarlo scegliendo un’altra auto o se riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.

Il noleggio delle auto elettriche o ibride rappresenta la formula di noleggio macchine più scelta negli ultimi mesi, perché permette di ottenere delle auto nuove e tecnologicamente avanzate con più vantaggi rispetto ad un’auto tradizionale, a partire dai costi ridotti per l’alimentazione della vettura fino a una maggiore efficienza in termini di inquinamento e performance.