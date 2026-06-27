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Notte delle Storie a Centocelle mercoledì 1° luglio

Dalle ore 20:00, il Parco Giochi Federica Stiffi di Piazza dei Gerani ospiterà una serata dedicata ai bambini

Redazione - 27 Giugno 2026

Mercoledì 1° luglio, dalle ore 20:00, il Parco Giochi Federica Stiffi di Piazza dei Gerani ospiterà una serata dedicata a storie, comunità e condivisione.

Letture per bambini, animazione, bookcrossing, racconti sulla storia del quartiere, educazione ambientale e attività per tutta la famiglia animeranno uno spazio pensato per stare insieme e riscoprire il valore delle relazioni di comunità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra numerose associazioni e realtà del territorio che fanno parte del Patto per l’Acquedotto Alessandrino, un percorso partecipativo che promuove la cura condivisa dei beni comuni e la valorizzazione del patrimonio sociale e culturale locale.

Parco Giochi Federica Stiffi – Piazza dei Gerani, Centocelle
1 luglio 2026 dalle ore 20:00

Racconti che uniscono. Storie che restano.

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