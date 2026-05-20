Nuove piazze, playground e alberi: Gualtieri rilancia il Parco di Centocelle

Ruspe al lavoro, nuovi alberi già piantati e una distesa di cemento che lascia spazio al verde. Durante un sopralluogo tenutosi nella giornata di ieri, martedì 25 maggio presso il Parco di Centocelle, il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto il punto sugli interventi in corso.

Tra le opere più avanzate, secondo il primo cittadino la bonifica delle zone occupate per decenni dagli autodemolitori lungo viale Palmiro Togliatti: oltre 40mila metri quadrati di asfalto e cemento sono stati rimossi per fare spazio a nuove aree verdi.

Già messi a dimora più di 600 alberi e centinaia di arbusti, mentre prende forma una nuova piazza alberata con fontana, sedute e spazi di aggregazione.

Sono partiti anche i lavori per il grande playground ricavato nell’area dell’ex pista di atterraggio, destinato a diventare uno dei più “estesi d’Europa”.

Entro l’estate, sempre secondo l’amministrazione capitolina, sarà inaugurata la nuova “Casa del Parco”, realizzata nell’ex distributore di benzina espropriato dal Comune: ospiterà sale studio, spazi coworking, punti ristoro e ambienti dedicati ad attività culturali e associative.

Parallelamente prosegue il percorso di recupero delle aree ancora occupate dagli ultimi sfasciacarrozze. Secondo il Municipio V, restano da completare soltanto alcune procedure amministrative prima dell’integrazione definitiva di tutti i terreni nel parco pubblico.

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