Ok dalla Giunta comunale ad accordo con Enpab

Promozione della sostenibilità ambientale e alimentare e dei principi di prevenzione per una salute sana. Sono alcune delle azioni previste da un protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – Enpab oggetto di una delibera presentata dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e approvata dalla Giunta capitolina.

L’accordo, della durata di due anni, ha l’obiettivo di realizzare a Roma e nel Lazio iniziative congiunte di informazione e formazione volte a sensibilizzare i cittadini sulle pratiche di una corretta alimentazione anche come forma importante di cura della salute e sulle tematiche legate al consumo consapevole del cibo come elemento integrante della tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.

Il protocollo prevede, inoltre, la costituzione di un tavolo tecnico-scientifico che avrà il compito di individuare le iniziative da realizzare, definirne le modalità di diffusione e monitorarne l’efficacia.

“Con questo protocollo d’intesa si avvia una collaborazione che consentirà all’amministrazione, così come nel caso di analoghi accordi finalizzati con altri enti professionali, di avvalersi delle specifiche esperienze di Enpab per elaborare iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi della cultura alimentare e della tutela ambientale.

Tali azioni divulgative, in particolare quelle legate ad incentivare il consumo di cibo di qualità e a km 0, al contrasto allo spreco alimentare, al diritto all’accesso ad un cibo sano ed equo per tutti, si integrano pienamente con le politiche del cibo che Roma Capitale sta portando avanti.

Le competenze dei biologi sul fronte del consumo alimentare consapevole e dei suoi stretti legami con la sostenibilità ambientale saranno una risorsa preziosa per una proficua collaborazione”, dichiara l’assessora Sabrina Alfonsi.

