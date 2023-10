Online l’avviso pubblico per l’assegnazione di 97 posteggi

È online l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di n. 97 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – mercati rionali giornalieri in sede propria. Le istanze dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it entro le ore 12.00 del giorno 09 Novembre 2023 https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1100086

