Parco del Mare, confronto in Campidoglio: si riaccende il dialogo tra Comune e opposizioni

Si torna a parlare del progetto “Parco del Mare”, il grande piano di riqualificazione del litorale di Ostia.

Nei giorni scorsi, l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia ha ricevuto nel suo assessorato una delegazione di consiglieri comunali e municipali, in un incontro definito da tutti come “costruttivo e interlocutorio”.

Alla riunione hanno partecipato i consiglieri di Azione, Andrea Bozzi e Flavia De Gregorio, quelli del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara e Alessandro Ieva, insieme al consigliere del Partito Democratico Giovanni Zannola e al delegato ai rapporti con il Municipio X Gianni Paris.

Un tavolo di confronto che punta a individuare miglioramenti e integrazioni al piano di sviluppo del nuovo waterfront di Ostia, in vista delle prossime fasi operative.

«L’incontro con l’assessore Veloccia è stato utile per avviare un dialogo diretto con l’amministrazione – ha spiegato il consigliere di Azione Andrea Bozzi –. Abbiamo avuto garanzie sulla volontà di organizzare a breve un’assemblea pubblica che consenta una reale partecipazione della cittadinanza».

Nel corso della riunione, Alessandro Ieva (M5S) ha posto l’accento su alcune criticità ambientali legate al progetto, in particolare il parcheggio previsto nell’area retrodunale tra via Ugolino Vivaldi e via De Angelis e la nuova viabilità tra via Benino e via dei Sandolini.

«Chiediamo di valutare soluzioni alternative per ridurre l’impatto sul suolo e sull’habitat naturale – ha sottolineato Ieva –. Una possibilità potrebbe essere lo spostamento del parcheggio o l’utilizzo di via dell’Aquilone per la nuova viabilità, con costi minori e maggiore tutela ambientale».

I consiglieri di Azione e M5S hanno quindi proposto di convocare un’assemblea pubblica entro gennaio 2026, al termine della Conferenza dei Servizi, così da condividere con cittadini e comitati tutte le osservazioni prima della stesura del progetto esecutivo.

Da parte sua, l’assessore Veloccia ha espresso apertura alle proposte avanzate, confermando che saranno svolte ulteriori analisi sui flussi di traffico e sulle possibili aree alternative per i parcheggi.

«Alla luce del dialogo costruttivo avviato – hanno concluso Bozzi e Ieva – abbiamo deciso di sospendere la richiesta di Consiglio straordinario sul Parco del Mare. Crediamo che la collaborazione istituzionale sia la via più efficace per ottenere un progetto condiviso, sostenibile e rispettoso delle esigenze del territorio».

