Piano del cibo, insediato tavolo metropolitano

Si è insediato nella giornata di ieri i il Tavolo del Cibo della Città Metropolitana, coordinato da Massimo Fiorio e composto da Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Camera di Commercio e diversi stakeholders del settore, quali Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Centrale del Latte, Confesercenti, CNA, Unindustria, Legacoop, Confcommercio e Confcooperative in una riunione tenutasi presso Palazzo Valentini, con l’obiettivo di avviare le attività per la redazione del Piano del Cibo Metropolitano.

Obiettivo del tavolo è mettere a punto strategie di sviluppo che valorizzino le produzioni e le eccellenze locali, stimolando il dibattito sullo scenario del sistema agroalimentare metropolitano.

“L’insediamento del tavolo costituisce un pilastro importante delle politiche del cibo della città, volte a favorire la produzione e il consumo di cibo sano, giusto e sostenibile da parte della popolazione, incrementando la capacità di scelta.

Il cibo è un bene comune e l’accesso al cibo sano è un diritto fondamentale che vogliamo garantire a tutte e tutti, per contrastare le disuguaglianze sociali, come strumento di tutela della salute collettiva ed elemento di sostenibilità.

Roma è legata strettamente alla sua area metropolitana, dalla quale proviene la maggior parte del cibo consumato in città: è in questo senso che Roma Capitale, Città Metropolitana e Camera di Commercio hanno dato vita ad un tavolo di lavoro che mette al centro il ruolo delle imprese del territorio dell’area metropolitana per evidenziare i punti di forza e affrontare le criticità delle filiere agroalimentari, sostenendo l’agricoltura di prossimità, nella sua declinazione sociale e multifunzionale, come parte dell’infrastruttura verde, in un quadro strategico complessivo che vede il Piano del Cibo come ulteriore tassello insieme all’Atlante del cibo e all’Osservatorio”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“Questo tavolo rappresenta l’opportunità di saldare in modo concreto produzione agroalimentare e cittadini. Abbiamo un obiettivo complesso, ma stimolante. Roma e il suo territorio sono un unicum straordinario, abbiamo l’esigenza di dare risposte e prospettive ad un settore che ha necessità di guardare al futuro“, ha aggiunto il coordinatore del Tavolo Metropolitano del Cibo Massimo Fiorio.

