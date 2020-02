Piazza Malatesta. la Raggi inaugura macchinetta mangiaplastica

Mercoledì 19 febbraio 2020 un insolito movimento a Piazza Roberto Malatesta ha incuriosito le persone che nelle prime ore del mattino si apprestavano a prendere l’autobus della linea 81 e la metro C.

Constatata l’insolita presenza di macchine della Polizia Municipale più di qualcuno si è chiesto: sarà successo qualcosa? Ma non vedendo macchine incidentate, si è pensato a un furto in un appartamento, mentre qualcun altro ipotizzava: mi sa che nella stazione della Metro c’è un tizio che ha preso una sbronza.

Col passare dei minuti sono cambiati i personaggi ma le domande erano sempre le stesse: che sarà successo? Verso le ore 8.00 arrivano un paio di squadre di operatori ecologici e allora la curiosità della gente si è trasformata in perplessità un po’ perplessa e un po’ spiazzata.

Ma mentre una squadra di operai spazzavano il piazzale e altri raccoglievano bottiglie plastica e di vetro buttate da persone incivile nelle piccole aiuole che abbelliscono il piazzale arrivano addirittura due macchine spazzatrice e allora alcuni pensionati, personaggi che sanno e vedono tutto anche per tenere il cervello in movimento, hanno tenuto a ricordare che un evento simile, cioè una pulizia a tappeto di Piazza Roberto Malatesta era avvenuta solo negli ultimi mesi dello scorso anno, in occasione del ripristino del capolinea bus 81 della linea Atac Finalmente un altro signore con i capello bianchi grida: arriva la Sindaca Raggi! Ma un altro gli ha risposto: non è che spari una delle tue solite fregnacce?

L’attesa, in modo particolare dei pensionati presenti, si è fatta più attenta e, mentre la gente del quartiere incuriosita aumentava di numero, crescevano anche le persone con le divise dell’Atac, dei vigili e si materializzavano tante persone distinte in giacca e cravatta. I pensionati commentavano: “Sarà la scorta di qualche persona importante… forse Gigetto ha ragione arriva per davvero la Sindaca Virginia Raggi…

Infatti verso le ore 11.00 sotto il tiepido sole le persone in attesa erano veramente tante, ed è arrivata veramente la sindaca Virginia Raggi con l’Assessore ai Traporti Pietro Calabrese e con Paolo Simioni Presidente dell’Atac con a seguito la scorta e altri personaggi dell’Amministrazione Comunale. Presente anche il minisindaco del V Giovanni Boccuzzi.

Tutto questo trambusto per inaugurare “la macchinetta mangia plastica” istallata in anticipo nell’interno della struttura della metro C Malatesta. La campagna si chiama “più ricicli più viaggi”, e a tuttora sono già state istallate in diverse stazione della Metro della Capitale. E il nostro giornale ne ha già parlato.

Lo scopo è di contribuire alla raccolta differenziata della plastica ma più che altro recuperare la stessa in quanto, invece di inserire le bottiglie di plastica nei soliti cassonetti lungo le strade si possono inserire in queste macchinette ed avere in cambio dopo un certo numero di bottiglie dei biglietti da utilizzare nei trasporti pubblici ATAC.

La Sindaca Raggi davanti a giornalisti e fotografi e cittadini ha dato dimostrazione della sua ben nota parlantina. Ha pure annunciato ai presenti che queste iniziative continueranno in tutte le stazione della Metro A B e C.

Dopo di che l’assembramento si è sciolto, svuotando la piazza, salvo le persone in attesa dell’81 e qualche pensionato felice di essere stato impegnato per la mattinata è rimasto in attesa di qualche coetaneo per riferire dell’evento.