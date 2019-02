Più stress più peso

Nella maggior parte dei casi vivere costantemente sotto stress ci fa prendere chili. Lo stress non soltanto ci rovina le giornate, fa male al cuore e naturalmente all’umore ma pesa anche sulla bilancia.

Lo stress ci fa ingrassare e come mai?

Quando siamo sotto pressione ne risente tutto l’equilibrio ormonale, il ritmo sonno-veglia e anche i livelli di zucchero nel sangue. Tutto ciò ci fa venire fame e voglia di consumare il cosiddetto ‘comfort food’ come la pizza al taglio o il pane con la cioccolata.

I nostri livelli di zucchero nel sangue aumentano quando mangiamo ma in una persona sana tornano nella norma abbastanza rapidamente.

Quando, però, siamo particolarmente stressati i nostri livelli di zucchero impiegano tre ore per tornare ai livelli normali, cioè un tempo circa sei volte maggiore rispetto a quello necessario in condizioni di tranquillità. Ciò accade perché il nostro corpo pensa di essere sotto attacco e rilascia glucosio nel sangue per rifornire i muscoli di energia ma se non abbiamo bisogno di quell’energia per scappare da un pericolo reale, allora il pancreas, per eliminare l’eccesso di glucosio nel sangue, secerne grandi quantità d’insulina che a sua volta causa un rapido utilizzo di questo glucosio da parte dei tessuti, così che dopo due – tre ore dal pasto si determina un’ipoglicemia importante, con conseguente sensazione di fame e di un certo malessere. Se si ingeriscono altri carboidrati per fronteggiare questa fame, si stimola una nuova secrezione di insulina e si entra in un circolo vizioso, in altri termini, “lo stress fa ingrassare perché, man mano che sale la tensione, aumenta nel sangue l’insulina, l’ormone che favorisce il deposito di grasso”.

Accade la stessa cosa quando dormiamo poco e male la notte: chi dorme poco e male si trova perennemente sotto stress e desidera più cibo, più ‘comfort food’.

La soluzione? I carboidrati! (E i minerali)

Ma visto che – chi più chi meno – siamo tutti stressati, come evitare di prendere chili?

Non facendosi mancare mai proprio quegli alimenti che la maggior parte delle persone tende ad eliminare o quanto meno limitare per non ingrassare, cioè i carboidrati.

Questi nutrienti, non vanno mai eliminati perché servono ad aumentare la produzione endogena di serotonina, l’ormone della felicità; perciò, l’alimentazione antistress è quella che prevede le giuste porzioni di carboidrati ogni giorno.

Per evitare di ingrassare bisogna scegliere bene, quindi privilegiare, i carboidrati ricchi di fibre come i cereali integrali che limitano l’assorbimento di grassi e zuccheri: pane, pasta, riso integrali.

Inoltre, non bisogna farsi mancare i minerali: il ferro e il rame servono a dare energia e a rinforzare la formazione di globuli rossi, mentre lo zinco rende più efficienti le difese immunitarie; i minerali sopracitati si trovano in ostriche, frutti di mare, carne, latticini, uova e tutta la frutta secca.

Dott. Emanuele Fanella, Biologo Nutrizionista