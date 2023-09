Il 2 ottobre 2023 a partire dalle ore 17.30, presso l’associazione Latte & Coccole, si terrà il corso formativo per la prevenzione degli incidenti in età pediatrica Safety Day – Bambini in sicurezza, rivolto ai genitori e tutti coloro che assistono i bimbi.

In questo corso teorico e *pratico*, Gabriele Ottavi, insegnerà le tecniche che vi potranno aiutare ad affrontare con maggiore sicurezza una situazione di emergenza e a rendere l’intervento il più efficace possibile nella soluzione del problema.

Gabriele Ottavi è fisioterapista, osteopata pediatrico ROI, istruttore BLSD/P-BLSD (Basic Life Support-Defibrillation), accreditato American Heart Association.

Il corso è TEORICO E PRATICO, dura 2 ORE , prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e un libretto informativo.

Attenzione: questo corso NON rilascia patentino, non è rivolto ad operatori ma a genitori.

Durante il corso, i genitori e a quanti altri assistono i bambini, apprenderanno in particolare delle manovre di disostruzione delle vie respiratorie in età pediatrica di cui non si parla mai abbastanza: in Italia infatti ogni anno continuano a morire per soffocamento circa 50 bambini che, con un minimo di esperienza, potrebbero salvarsi..

Si parlerà anche degli incidenti domestici e dei defibrillatori semi automatici e del loro eventuale corretto uso.

Saranno 2 ore intense di teoria e pratica in cui gli esperti risponderanno alle domande e insegneranno le tecniche concrete di aiuto in caso di difficoltà.

Latte & Coccole si trova in Via delle Cave di Pietralata n.14 – primo piano

Info: cell.: 3338411755 – mail to: info&latteecoccole.it