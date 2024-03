Quarticciolo, sgombero delle case popolari: momenti di tensione tra attivisti e polizia – Il video

Momenti di tensione con la polizia questa mattina a Roma, nel quartiere del Quarticciolo.

Durante le operazioni di sgombero in un palazzo di via Cerignola 4, dove era in corso un presidio in solidarietà con le persone allontanate dalle abitazioni, ci sono stati alcuni minuti di tensione con gli attivisti del comitato ‘Quarticciolo Ribelle’.

Al momento non si hanno notizie né di fermi né di feriti.

Sul posto anche gli esponenti di ‘Nonna Roma’.

A dirigere le operazioni la polizia locale insieme alla polizia di Stato.

La situazione è tornata alla normalità dopo pochi minuti.

I residenti del Quarticciolo nella giornata di ieri erano scesi in strada per chiedere al Municipio V e all’Ater di ascoltarli e mettere in campo interventi nel quartiere, dove molte zone sono state lasciate all’abbandono.

Il video dello sgombero:

