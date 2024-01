Quirinale, Mattarella ha ricevuto il sindaco Roberto Gualtieri: Ilustrati i progetti per il Giubileo

Recentemente è stato ospite del Papa, in Vaticano. E a Francesco ha mostrato i progetti del Giubileo. Ora il bis al Quirinale. Dove nella giornata di ieri Mercoledì 17 Gennaio 2024 il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per illustrare nei dettagli come cambierà la città in vista dell’Anno Santo. Diversi i temi trattati dal sottopasso di piazza Pia, alla miriade di piccole e grandi opere previste in tutta la città, un’occasione di confronto da parte del Sindaco, di fronte alla prima carica dello Stato.

