Regione Lazio, le idee che avvicinano il futuro

Nel cuore dell’università più grande d’Europa, al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza di Roma, si è svolta oggi la cerimonia di premiazione della nona edizione di “Boost Your Ideas”, il programma di open innovation promosso da Regione Lazio e Lazio Innova per valorizzare le migliori soluzioni nei settori più strategici del futuro.

Un palco animato da innovazione, entusiasmo e visioni concrete per trasformare il presente. Accanto ai team vincitori, anche Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, Luigi Campitelli, direttore della rete Spazio Attivo Open Innovation, e Alberto Pastore, prorettore Sapienza per Trasferimento tecnologico, imprenditorialità e placement. Tutti concordi: “Boost Your Ideas non è solo una call, è una community di talenti in crescita continua”.

I numeri di un ecosistema in fermento

Con quasi 2.000 candidature in nove edizioni, 1.475 innovatori coinvolti e 110 progetti già premiati, Boost Your Ideas si conferma uno dei più solidi percorsi di scouting, mentorship e accelerazione dell’ecosistema italiano. E anche questa edizione ha mantenuto le promesse, distribuendo premi in denaro e servizi specialistici per aiutare le startup a fare il salto decisivo verso il mercato.

I vincitori della categoria “Accelerazione di impresa” (15.000 €)

Asfalto Sicuro – Una soluzione smart che unisce hardware plug&play e intelligenza artificiale per rilevare buche, crepe e difetti dell’asfalto. I dati raccolti possono essere utilizzati anche in ambito assicurativo, per prevenire o smascherare falsi incidenti.

Powerset – Una cartella clinica digitale pensata per sportivi e professionisti della salute: integra parametri fisiologici per migliorare la performance e prevenire infortuni.

BellBoy – Mobilità dolce e turismo sostenibile: un sistema per trasportare valigie su bici e monopattini, completato da una app che premia la scelta green e accompagna l’utente door-to-door.

Magnetic Future – Soluzioni ad alta efficienza energetica per l’impiego di magneti superconduttivi in settori ad alta intensità tecnologica: dalla risonanza magnetica ai reattori a fusione.

K-Hero – Tre dispositivi medici rimborsabili dal SSN che somministrano terapie domiciliari o ambulatoriali senza dispositivi indossabili, con tecnologia IA brevettata.

HugLab – Uno spin-off del CNR che crea giochi senso-motori interattivi per bambini, con e senza disturbi del neurosviluppo, integrando AI e design motivazionale.

I vincitori della categoria “Sviluppo d’impresa” (5.000 €)

Eterrea – La prima DMC tecnologica per il turismo di lusso: combina intelligenza artificiale e consulenza umana per creare esperienze su misura, dalla ispirazione sui social al viaggio reale.

Wegoo – App di carpooling per eventi live, che consente ai partecipanti di condividere passaggi e ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti.

Xplore – Rete di sensori IoT e dashboard intuitive per trasformare dati complessi in insight semplici e utili, grazie all’elaborazione AI.

Flaskk – Dispenser smart per uffici, che offre acqua purificata e bevande funzionali personalizzate, monitorando consumi e riducendo l’impatto ambientale.

Mindis XR – Mixed Reality per le grandi opere infrastrutturali: sovrappone elementi virtuali al mondo reale, rivoluzionando progettazione e manutenzione.

Clearchain – Tracciabilità agroalimentare con blockchain e AI, per combattere lo spreco e garantire filiere trasparenti.

Premi speciali dai partner del programma

Elis Innovation Hub → Mindis XR

Eni Joule → Hyleon (celle fotovoltaiche organiche)

Gruppo FS → NoiBene (benessere psicologico e prevenzione online)

Saperi&Co – La Sapienza → Hyleon e Re4Real (riciclo chimico delle plastiche)

Tiscali → Wheelo (app per motociclisti)

Zest → Clearchain, VisionXt (AI per interior design) e MatchGuru (recruiting tech & engineering)

Il futuro comincia oggi

La vera forza di Boost Your Ideas è nella capacità di fare rete, mettendo in contatto giovani talenti, aziende, università e istituzioni.

Un esempio virtuoso di ecosistema dell’innovazione, che parte dal territorio ma guarda lontano. E che oggi, con queste nuove idee premiate, porta ancora un po’ più avanti il confine tra immaginazione e realtà.

