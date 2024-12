Regione Lazio, oltre 4 milioni per il programma triennale a favore dei giovani

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, ha approvato il Programma regionale triennale per i giovani per un importo complessivo di 4.430.643 euro.

Fra i vari progetti previsti dal Piano figurano: due Avvisi Pubblici; “Giovani Insieme”, destinato alla costituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile, e “Giovani Idee”, che finanzia progetti proposti dalle Associazioni Giovanili; la nuova Carta Giovani della Regione Lazio per accedere a scontistiche riservate nell’ambito dei consumi culturali; Lazio Sound, per valorizzare i talenti artistici e l’educazione musicale; l’Orchestra giovanile del Lazio; la promozione dei giovani talenti dei licei artistici e degli istituti d’arte del Lazio.

“Con questo Piano, contiamo di favorire la crescita piena e consapevole dei giovani, la partecipazione attiva e propositiva alla vita civile, sociale e politica, la realizzazione del proprio talento, attraverso progetti di autoimprenditorialità e di nuove forme di creatività.

Ciò, offrendo nuove opportunità di aggregazione e di inclusione sociale, rendendo i giovani protagonisti del loro futuro e valorizzando i grandi attrattori culturali del territorio”, dichiara l’assessore Baldassarre.

“Agiamo, dunque, su leve importanti, motori di socializzazione quali: la cultura, l’arte, la musica, lo sport, lo svago, gli spazi condivisi e i centri di aggregazione, che vanno sostenuti, moltiplicati e trasformati in motori di senso e di sviluppo.

Parallelamente, aumentiamo l’accessibilità e la visibilità dei patrimoni culturali, ambientali e paesaggistici della regione e rafforziamo l’attrattività, non solo turistica, dei piccoli comuni e dei borghi delle aree interne“, continua l’assessore Baldassarre.

“I consumi culturali e l’uso del tempo libero da parte dei giovani sono fondamentali per sprigionare il loro potenziale e per sostenere l’economia della conoscenza. I nostri ragazzi ci chiedono interventi per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro, migliorando la loro preparazione culturale, con politiche attive per la ricerca del lavoro e, in alcuni casi, con sostegni per la progettazione di impresa.

Attraverso questo Piano, dotiamo i nostri giovani di tutti questi strumenti, per valorizzare sempre di più la nostra Regione con creatività, passione e competenza”, conclude l’assessore Baldassarre.

