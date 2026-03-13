Regione Lazio, rimpasto in Giunta: Alessandro Calvi è il nuovo assessore al Lavoro e all’Urbanistica

Cambio nella giunta regionale del Lazio. Il presidente Francesco Rocca ha firmato il decreto con cui Alessandro Calvi entra ufficialmente nell’esecutivo regionale assumendo le deleghe a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica.

Calvi prende il posto di Giuseppe Schiboni, che lascia l’incarico dopo essere stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Il passaggio di consegne si è svolto questa mattina negli uffici della Presidenza della Regione.

Durante l’incontro, Rocca ha salutato l’assessore uscente ringraziandolo per il lavoro svolto negli ultimi tre anni e ha rivolto al nuovo componente della giunta un augurio di buon lavoro per le sfide che lo attendono.

Il governatore ha inoltre espresso i propri auguri a Schiboni per il nuovo incarico a livello nazionale, definendolo un ruolo prestigioso e importante per il sistema sanitario.

Dal canto suo, il neo assessore Alessandro Calvi ha ringraziato il presidente Rocca e il coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone, oltre all’intero partito, per la fiducia ricevuta.

«Accetto questo incarico con la piena consapevolezza dell’impegno che comporta», ha dichiarato Calvi. «Lavorerò con pragmatismo e spirito di ascolto per dare risposte concrete alle nostre comunità. Raccolgo un’eredità importante e ringrazio Giuseppe Schiboni per il lavoro svolto. Affronteremo le sfide che abbiamo davanti con determinazione, con serietà e nel rispetto delle istituzioni».

Parole di augurio sono arrivate anche dall’assessore uscente. «Rivolgo ad Alessandro Calvi i migliori auguri di buon lavoro», ha commentato Giuseppe Schiboni, sottolineando come l’esperienza e le competenze del suo successore possano dare ulteriore impulso alle politiche regionali nei settori che ha guidato fino a oggi.

Con l’ingresso di Calvi, la giunta Rocca ridisegna quindi gli equilibri interni su alcune delle deleghe più strategiche per l’amministrazione regionale, dai temi del lavoro e della formazione fino alla pianificazione urbanistica.

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