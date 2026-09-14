Riapre la scuola Balzani con una buona notizia

Ha riaperto stamane 14 settembre 2026, in occasione del rientro in classe e alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la scuola Romolo Balzani che il 4 luglio del 2025 era stata pesantemente danneggiata dall’esplosione di un distributore di GPL e benzina.

La messa in sicurezza e riqualificazione è stata possibile grazie al Comune di Roma, che ha stanziato 2.4 milioni di euro. A questo intervento si affianca quello della Fondazione per la scuola italiana, ente non profit presieduto da Stefano Simontacchi e interamente finanziato da privati, che si impegna a contrastare la dispersione scolastica e che sta finanziando con 41mila euro il rifacimento del cortile esterno. Qui, per la prima volta, ci sarà un campo polifunzionale da basket, pallavolo e calcetto che, una volta terminati i lavori, sarà utilizzato sia per le attività curricolari di educazione motoria sia per le attività extrascolastiche svolte in collaborazione con associazioni sportive del territorio.

“Oggi è un giorno di festa perché gli studenti possono tornare a fare lezione in questa scuola in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Contribuire a questa rinascita, con il rifacimento del cortile, ci riempie d’orgoglio e racchiude il senso profondo della nostra missione: garantire il diritto costituzionale allo studio unendo le forze con il settore privato in progetti capaci di generare risultati reali, concreti e misurabili,” ha fatto sapere con un messaggio Stefano Simontacchi, Presidente della Fondazione per la scuola italiana.

“Una scuola che riapre è segno di vita, ma è anche la prova concreta di cosa siamo capaci quando lavoriamo insieme per il bene comune. Per un anno intero non ci siamo mai fermati: Comune, Municipio, associazioni e soprattutto insegnanti, alunni e famiglie hanno fatto la differenza, lavorando giorno dopo giorno per ridare una scuola a questo quartiere”, ha dichiarato Rosanna Labalestra, dirigente dell’Istituto Comprensivo Salacone, di cui la scuola Balzani fa parte.

Il supporto della Fondazione alla scuola italiana si inserisce in EduCare, programma con una dotazione totale iniziale di oltre due milioni e 300mila euro lanciato per migliorare la qualità degli ambienti scolastici ed educativi. Il programma è nato per contrastare la dispersione scolastica tramite il miglioramento della sicurezza e degli ambienti scolastici, la realizzazione di laboratori didattici e interventi di efficientamento energetico delle strutture, sempre più urgenti alla luce dell’attuale crisi climatica.

La scuola Balzani e gli altri sette istituti che stanno beneficiando di questo aiuto – tra cui l’I.C. di via dell’Aeroporto – sono state selezionati tramite un cosiddetto programma a sportello e criteri quali vulnerabilità territoriale; bacino d’utenza e intensità di utilizzo; coerenza educativa e qualità progettuale; valore strategico; innovazione e replicabilità fattibilità e capacità attuativa. Anziché ricevere dei fondi, hanno ottenuto un progetto completamente “chiavi in mano” grazie al supporto specialistico di Amplia Infrastructures, Gruppo Autostrade per l’Italia, che aderisce alla Fondazione per la scuola italiana.

“In questo progetto abbiamo messo a disposizione della Fondazione per la scuola italiana le competenze tecniche e gestionali maturate dal Gruppo Autostrade per l’Italia nella realizzazione di opere e infrastrutture. Siamo grati di poter accompagnare il percorso di riqualificazione di uno spazio che sarà restituito alla comunità scolastica. È un esempio di come la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore generi risultati concreti per le comunità, soprattutto quando contribuisce a rafforzare il patrimonio scolastico e a creare opportunità di crescita per le nuove generazioni”, ha fatto sapere in un messaggio Mario Basile, Responsabile HR di Amplia Infrastructures, società del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Per mobilitare il mondo imprenditoriale a sostegno del sistema scolastico italiano e prendere parte a più progetti di questo tipo, la Fondazione per la scuola italiana ha anche lanciato EduShare. L’iniziativa permette alle aziende di sostenere direttamente una realtà educativa già individuata o di segnalarne altre con bisogni simili. La donazione effettuata, così come quelle a ETS, sarà deducibile fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRES e potrà essere inclusa nella strategia di sostenibilità.

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Fondazione per la scuola italiana

Nata nella primavera del 2024, la Fondazione per la scuola italiana è un ente non profit che promuove il diritto allo studio, ponendosi l’obiettivo di coinvolgere i privati per incrementare gli investimenti a favore dell’istruzione, così supportando sia progetti nazionali che locali. Frutto delle sinergie e dei contributi di UniCredit, Banco BPM, Enel Italia S.p.A, Leonardo S.p.A e Autostrade per l’Italia, è presieduta da Stefano Simontacchi.

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