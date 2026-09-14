Villa De Sanctis ritrova la sua scuola: la Balzani riapre a un anno dall’esplosione

A poco più di un anno di distanza dal drammatico scoppio che il 4 luglio 2025 ne aveva devastato le strutture e paralizzato le attività, la scuola Balzani di Villa De Sanctis, nella mattinata di oggi lunedì 14 settembre, torna ufficialmente operativa.

Una risposta concreta e simbolica per il quartiere del Municipio V, celebrata alla riapertura dei cancelli con una cerimonia d’inaugurazione alla quale ha preso parte anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, affiancato dai vertici dell’amministrazione municipale.

L’edificio si ripresenta alla comunità scolastica completamente rigenerato nei volumi e nella fruibilità degli spazi.

Nuovi spazi per lo sport, aule ridefinite e verde pubblico

L’intervento di recupero dell’immobile ha richiesto un importante coordinamento tra le diverse strutture operative di Roma Capitale:

Sinergia istituzionale: Il cantiere è stato portato a termine grazie al lavoro congiunto promosso dalla giunta municipale e dai Dipartimenti capitolini Lavori Pubblici, Ambiente e Scuola.

La trasformazione del plesso: Oltre alla totale ristrutturazione della struttura portante e alla ridefinizione interna delle aule, l’area esterna è stata dotata di un parco riqualificato e di nuovi impianti sportivi polivalenti accessibili sia all’interno che negli spazi all’aperto.

I lavori

Avviati il 29 ottobre 2025 e conclusi nell’estate 2026, i lavori eseguiti dal Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici di Roma Capitale hanno avuto un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro. L’intervento, progettato da Risorse per Roma, è stato esteso a tutto il plesso, che si sviluppa su una superficie di circa 3.500 mq.

In particolare, sono stati sostituiti 320 infissi esterni e interni e 111 porte; sono state ripristinate le murature perimetrali e le tramezzature danneggiate dall’esplosione e riqualificate le facciate, con la tinteggiatura di 1.680 mq e il risanamento degli intonaci su circa 500 mq.

È stata inoltre ripristinata la copertura, con la sostituzione dei pannelli e il miglioramento dell’isolamento. All’interno sono stati eseguiti interventi su intonaci e tinteggiature, sono state riqualificate le aule e gli spazi comuni e sistemati la mensa e i servizi igienici.

Sono stati inoltre ripristinati gli impianti danneggiati, sostituita la scala esterna e sistemate le scale di sicurezza e gli accessi. È stato riqualificato il campetto da basket e sistemato il grande cortile sul retro compresa la gradonata.

Inoltre, il Dipartimento Ambiente si è occupato del giardino, delle aree verdi e dell’area giochi, mentre il Dipartimento Scuola ha recuperato la mobilia rimasta integra e acquistato nuovi arredi per il plesso.

I numeri del piano scuola nel Municipio V

A tracciare il bilancio dell’operazione e il quadro degli interventi sul territorio sono stati il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessora municipale alla Scuola Cecilia Fannunza e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci:

Il piano di rigenerazione locale: Con il completamento della scuola Balzani, salgono a 21 i giardini scolastici riqualificati e valorizzati sull’intero territorio municipale.

Gli istituti rinnovati: Il totale dei plessi scolastici sottoposti a interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ammodernamento all’interno del V Municipio ha superato quota 60 strutture.

Le dichiarazioni Politiche

“La riapertura di oggi dimostra che, quando si lavora insieme per il bene della comunità, si possono raggiungere risultati importanti in tempi molto brevi. In dieci mesi, con un investimento di 2,4 milioni di euro, abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini e restituiamo al quartiere questa bellissima scuola, completamente riqualificata e pronta ad accogliere 360 bambini e bambine. Ringrazio il Municipio, Risorse per Roma, gli assessorati e tutte le strutture coinvolte per il grande lavoro svolto e per la capacità di intervenire con rapidità dopo un evento così grave. Oggi riconsegniamo alle famiglie non soltanto un edificio rinnovato, ma un luogo fondamentale per la vita di questo quartiere. Per noi le scuole sono questo: spazi in cui i bambini crescono e imparano, ma anche punti di riferimento per le famiglie e per tutta la comunità. Per questo abbiamo voluto fare presto e fare bene, trasformando una situazione difficile nell’occasione per restituire al quartiere una scuola più bella, accogliente e funzionale”, dichiara il sindaco Roberto Gualtieri.

“Dopo l’esplosione non ci siamo limitati a riparare i danni: abbiamo scelto di intervenire sull’intera scuola e di restituire ai bambini un edificio completamente riqualificato. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha lavorato con grande impegno per rispettare l’obiettivo della riapertura con il nuovo anno scolastico. Oggi riconsegniamo alla comunità un plesso rinnovato, sicuro e pienamente funzionale” dichiara l’Assessora Ornella Segnalini.

“Oggi è un giorno di festa. La riapertura della Balzani è un regalo alla città e a tutto questo quadrante. Dopo il tragico evento che ha colpito questo territorio solo un anno fa, questo risultato è il frutto di uno sforzo straordinario che l’intera amministrazione ha messo in campo e che, in tempi record, ci consente di restituire una scuola completamente rinnovata, più efficiente, sicura e bella ai 360 bambini e alle bambine che la abitano. È un modo concreto con cui Roma Capitale ha detto che l’educazione dei più piccoli è una priorità, viene prima di tutto. Oggi le bambine e i bambini della Simonetta Salacone e della scuola dell’infanzia statale Il Piccolo Principe possono tornare nei loro spazi: è il risultato più importante, per loro, per le famiglie e per tutta la comunità del territorio”, commenta l’Assessora Claudia Pratelli.

“La scuola Balzani è una profondamente legata a questo territorio e la sua riapertura ha un valore che va oltre l’edificio. Significa restituire al quartiere un punto di riferimento, riportare i bambini nelle loro aule e ricomporre una quotidianità che l’esplosione aveva interrotto. Oggi è una giornata importante per tutta la comunità del Municipio V”, dichiara il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste.

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