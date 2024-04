Ricco, Ricchissimo… quasi morto! con il Laboratorio “Emozioni in tasca”

Il Laboratorio teatrale “Emozioni in tasca” presenta Ricco, Ricchissimo… quasi morto!, una commedia brillante, rielaborata e diretta da Floriana Franceschi il 10/11/12 maggio 2024 presso il Teatro della Parrocchia S. Domenico di Guzman (Bufalotta – Cinquina) in via Vincenzo Marmorale 25

Felice è un uomo fortunato: ha vinto una grande somma di denaro, al Totocalcio! Progetta, quindi, una bella gita di tre giorni, con i suoi amici, per andare a pescare… ma la moglie, la figlia e la suocera, non gli danno tregua: la vincita la vogliono loro… per spendere, spendere e spendere… Cosa fare allora? Felice è disperato… ma l’amico fidato, Natale, ha un’idea geniale… che sconvolgerà la vita familiare di tutti!!! Tra momenti di suspence e situazioni equivoche e divertenti!

