Rifiuti a Largo Beltramelli. “Non ne possiamo più!”

“Non aggiungiamo troppe parole alle fotografie allegate, che parlano da sole” dice il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli Pericle Bellofatto.

La mancata raccolta rifiuti riguarda quasi tutte le postazioni AMA del quartiere: via A. Tedeschi, via Malagodi, via Acciaresi, Via Monti di Pietralata, via Morello, via Camesena, largo Beltramelli, via Marcotti, via De Ritis, vicolo del Casale Galvani, via Simoni, via di San Romano, via Bertarelli, via Caneva, via Cartella, via Molajoni, via Ottoboni ed altre ancora.

I residenti sono infuriati ed hanno perfettamente ragione,

Le foto allegate, delle quale non indico la collocazione, sono simili a una qualsiasi delle strade del quartiere indicate dove la situazione è analoga.

Chiediamo al Sindaco Gualtieri ed al presidente del Municipio IV Umberti di intervenire subito, senza se e senza ma”.