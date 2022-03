Riprendono le lezioni “in presenza” del prof. Antonio Saccà

Riprendono, con una settimana di ritardo, presso il centro anziani Portonaccio, di via F. Meda 147 e dopo due anni di interruzione, a causa del Covid-19, le lezioni “in presenza” del Prof. Antonio Saccà, del nuovo Corso di “CULTURA E LETTERATURA”, durante il quale verranno trattati personaggi e correnti di pensiero, specie dell’epoca moderna e contemporanea.

La prima lezione, che si doveva tenere giovedì 24 marzo 2022 è rinviata a giovedì 31 marzo 2022, a partire dalle ore 17.00, avrà il seguente titolo e trattazione: “da Dostoevskij a Tolstoj e da Moravia a Pasolini (del quale quest’anno ricorre, com’è noto, il centenario della nascita). Vite private ed opere.

Particolare di rilievo, la conoscenza diretta che il Professor Saccà ha avuto con alcune delle personalità contemporanee di cui si parlerà nel Corso.

Si ringraziano il Prof. Saccà, per mettere a disposizione delle persone interessate il suo sapere e il Presidente del centro anziani Portonaccio, Sig. Nicola Migliore, per la consueta e nota disponibilità alla divulgazione della cultura, oltre alle tante altre attività, in essere presso il centro da lui gestito.

Nelle due immagini: Tostoj e Pasolini