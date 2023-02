Elezioni Regione Lazio 2023: l’affluenza si ferma al 37,20%

In attesa dei dati sulle votazioni del 12 e 13 febbraio 2023 per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e delle preferenze ottenuti dai candidati alla carica di Consigliere Regionale possiamo rendere noti quelli sull’affluenza alle urne.

L’affluenza è stata veramente scarsa raggiungendo solo il 37,20% degli aventi diritto. Come al solito determinante il dato di Roma che, in questo caso, ha trascinato la percentuale verso il basso il con il suo scarno 35,18%.

Migliore il dato nelle altre 4 provincie, dal 39,74% di Latina fino al risultato più alto di Frosinone con 44,86%. Poi Rieti 43,74% e Viterbo 44,09%.

Nelle precedenti elezioni del 2018 il dato fu del 66,55%, però in quella occasioni si votava anche per il Governo Nazionale. Al netto di quel traino la differenza tra allora ed oggi rimane comunque molto marcato.

Il nuovo governo regionale, gli sconfitti che andranno all’opposizione, e la politica in generale non potrà (o dovrà) fare a meno di fare una approfondita riflessione su questo disamore per il voto.

Speriamo di non dover sentire nuovamente pronunciare la frase “dobbiamo ripartire dai territori”, però ne dubitiamo. A nostro avviso la politica dovrà ripartire dai territori ‘nei fatti’ e non solo con le parole.

Le dichiarazioni

La conferenza stampa del neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio Alessio D’Amato ha telefonato a Rocca per fargli i complimenti per l’affermazione e “ha promesso che la sua sarà una opposizione dura sulle questioni concrete“.