Roma, allerta meteo arancione sabato 14 febbraio: stop agli eventi e parchi chiusi. Gualtieri firma l’ordinanza

Il San Valentino 2026 a Roma sarà blindato. Con l’ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, il Sindaco Roberto Gualtieri ha ufficializzato una serie di divieti tassativi per l’intera giornata di sabato 14 febbraio, a causa di un’allerta meteo arancione che prevede, forti raffiche di vento e temporali per almeno 18 ore.

L’ordinanza non si limita a raccomandazioni, ma impone la chiusura di spazi pubblici chiave e l’annullamento di tutti gli eventi previsti, inclusi i festeggiamenti per il Carnevale.

I divieti principali

Il provvedimento è drastico per garantire la sicurezza contro la possibile caduta di alberi e oggetti sospesi:

Eventi e Sport: Vietata ogni attività ludico-ricreativa o sportiva non agonistica su aree pubbliche o aperte al pubblico. Annullate sfilate di Carnevale e mercatini.

Aree Verdi: Chiusura totale di parchi, ville storiche e giardini . È vietato l’accesso anche per il solo transito.

Cimiteri: Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri capitolini (garantiti solo i servizi funebri urgenti).

Fiumi: Divieto di accesso ai parchi fluviali e alle banchine del Tevere e dell’Aniene per il rischio di ondate di piena.

Consigli e precauzioni per i cittadini

L’Amministrazione ha diffuso un vademecum per i residenti:

In casa: Evitare di sostare sui balconi e non utilizzare i seminterrati.

All’aperto: Non ripararsi sotto alberi o carichi pendenti (come insegne o impalcature). Cercare luoghi elevati se vicini a zone a rischio allagamento.

Alla guida: Massima cautela per raffiche di vento laterali, specialmente su viadotti o se si guidano moto e furgoni.

Monitoraggio corsi d’acqua

La preoccupazione maggiore riguarda il Bacino dell’Aniene (Zona E) e i Bacini di Roma (Zona D). Il Centro Operativo Comunale (COC) sarà attivo dalla mezzanotte per monitorare i livelli idrometrici e intervenire tempestivamente in caso di esondazioni o allagamenti dei sottopassi.

