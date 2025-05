Roma Capitale, al via i concorsi per 808 posti: il 4 giugno la scadenza per la presentazione delle domande

Al via le procedure di selezione per oltre 800 posti di lavoro a Roma Capitale.

Sono stati infatti pubblicati sulla pagina di Roma Capitale – e sono in pubblicazione nella giornata odierna sul sito nazionale inpa.gov.it – gli attesi bandi di concorso per 808 posizioni non dirigenziali nell’amministrazione comunale capitolina.

Si tratta di tre distinte selezioni, ognuna destinata a una specifica Area: operatori, istruttori e funzionari. Ognuno dei tre bandi di concorso prevede selezioni per vari profili, amministrativi e tecnici, che sono quelli per i quali sono disponibili la maggioranza dei posti, ma anche di alcune figure più specializzate; In tutto sono 10 le tipologie di professionali per le quali si è aperta la ricerca da parte di Roma Capitale: operatori tecnici, di custodia, di trasporto e ambientali, poi istruttori tecnici e istruttori amministrativi e infine funzionari amministrativi, funzionari tecnici, funzionari ambientali e funzionari informatici.

Si è proceduto a bandire i concorsi in modo aggregato per garantire la massima snellezza e velocità delle procedure, anche in un’ottica di contenimento della spesa.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale nazionale per il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione inpa.gov.it entro il 4 giugno 2025.

Più in dettaglio

Un primo bando di concorso, destinato all’area degli operatori (per complessivi 72 posti); prevede le selezioni – ognuna per 18 posti – per quattro distinti profili professionali: operatori dei servizi di supporto e custodia (ad esempio uscieri, custodi e altre figure di accoglienza e di informazione dell’utenza e, più in generale, di supporto), dei servizi tecnici (come figure di gestione dei magazzini economali, manutentori, facchini, ecc.), dei servizi ambientali (giardinieri) e dei servizi di trasporto (autisti e trasportatori).

Un secondo concorso (per 450 posti in tutto), destinato agli istruttori, prevede la selezione per due profili: istruttori amministrativi (225 posti) e istruttori per i servizi tecnici (come, ad esempio, geometri, diplomati in costruzioni ambiente e territorio ecc. – altri 225 posti).

Un terzo concorso (per 286 posti), destinato questo all’area dei funzionari, consentirà la selezione per gli ultimi quattro profili professionali: funzionari amministrativi (125 posti), funzionari tecnici (come architetti, ingegneri, urbanisti ecc., sempre 125 posti), funzionari di servizi ambientali (come agronomi, esperti di paesaggio e gestione del verde, 18 posti) e funzionari per la gestione dei servizi informatici e telematici locali (sempre 18 posti).

Tutti i concorsi prevedono una prova scritta e una successiva prova orale, alle quali si potrà aggiungere – nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare dieci volte superiore al numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo – una prova preselettiva.

“Abbiamo trovato un’Amministrazione in difficoltà e abbiamo rapidamente invertito la rotta anche sul Personale”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha proseguito: “Abbiamo assunto 4.500 persone in tre anni e adesso pubblichiamo bandi di concorso per oltre 800 nuovi ingressi tra operatori, tecnici e funzionari.

Un lavoro prezioso che, insieme alla riorganizzazione della macrostruttura, alla valorizzazione delle professionalità interne e alla firma dei tanto attesi contratti integrativi, ci ha consentito di sbloccare e far ripartire una macchina amministrativa enorme, mettendola nelle condizioni di affrontare una fase di investimenti e di trasformazione della città che non ha precedenti”.

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – ha dichiarato l’assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo, Giulio Bugarini – i bandi di concorso per l’assunzione di oltre 800 dipendenti sono stati pubblicati nei tempi più rapidi possibile.

Sono tre, ognuno per una specifica area, operatori, istruttori e funzionari, e ci consentiranno di selezionare figure per 10 distinti profili professionali. Tutte le procedure di adesione dei candidati sono da fare per via informatica, il che ci garantisce velocità, trasparenza e precisione delle procedure. Le porte di Roma Capitale sono aperte per tutti coloro che vorranno venire a lavorare con noi e dare il loro contributo alla crescita della nostra città”, ha concluso Bugarini.

